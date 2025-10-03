El Inter Miami de Messi y De Paul recibe a New England para acercarse a la cima en la MLS

Las Garzas juegan este sábado desde las 20.30 en el Chase Stadium. Ya clasificados a playoffs, los de Mascherano buscan cerrar la fase regular lo más arriba posible.

Hoy 01:00

El Inter Miami vuelve a presentarse este sábado a las 20.30 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale para enfrentar a New England Revolution, en un partido clave para sus aspiraciones en la Conferencia Este de la MLS. El equipo de Lionel Messi, ya clasificado por tercer año consecutivo a los playoffs, quiere sumar de a tres para intentar alcanzar a Philadelphia y Cincinnati, los líderes de la zona.

Las Garzas aseguraron su lugar en la postemporada tras golear 4-0 al New York City FC, pero luego mostraron altibajos: igualaron frente a Toronto en Canadá y cayeron goleados 5-3 contra el Chicago Fire en casa. Esa derrota expuso el desgaste físico de un plantel cargado de partidos, lo que llevó a Javier Mascherano a evaluar la rotación de algunos titulares habituales.

Por su parte, New England Revolution llega sin chances de clasificar, aunque con la motivación de cerrar el año con buenos resultados. En su última presentación venció 2-0 al Atlanta United y tras su visita a Miami recibirá al Chicago Fire para completar su participación en la temporada 2025.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

New England Revolution: Matt Turner; Tanner Beason, Mamadoy Fofana, Brayan Ceballos, Brandon Bye; Matt Polster, Allan Oyirwoth, Will Sands; Carles Gil, Luca Langoni y Tomás Chancalay. DT: Pablo Moreira.