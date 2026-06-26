Borré, a un paso de volver a River: cuánto pagaría el Millonario por su regreso

El delantero colombiano tiene avanzadas las negociaciones para regresar al club de Núñez. River le pagaría 2.500.000 dólares a Internacional y el jugador firmaría contrato hasta junio de 2030.

Hoy 19:58

Rafael Santos Borré está muy cerca de volver a River. La dirigencia del club de Núñez tiene avanzadas las charlas con Internacional de Porto Alegre para concretar el regreso del delantero colombiano, uno de los nombres importantes del ciclo más exitoso del Millonario en los últimos años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió, River pagaría 2.500.000 dólares por el pase del futbolista de 30 años, quien firmaría un contrato hasta junio de 2030. Además, el atacante aceptaría una reducción de su salario a la mitad para facilitar la operación.

El regreso de Borré se sumaría a la llegada del uruguayo Mauro Arambarri, primera incorporación del plantel que dirige Eduardo “Chacho” Coudet en este mercado de pases.

El entrenador ya conoce al delantero colombiano, ya que lo dirigió en Internacional durante el arranque de 2024. En ese período compartieron cuatro meses de trabajo, con 10 partidos disputados por Borré, nueve de ellos como titular, y tres goles convertidos.

De acuerdo con la información, Coudet se comunicó con el atacante para manifestarle su interés de sumarlo al grupo y avanzar en su regreso al club donde dejó una huella importante.

La primera etapa de Borré en River fue entre 2017 y 2021, período en el que ganó seis títulos. Entre ellos se destaca la Copa Libertadores 2018, conquistada en la histórica final ante Boca en Madrid.

En cuanto a su actualidad, durante los primeros seis meses de 2026, el delantero disputó 28 partidos y convirtió nueve goles. Sin embargo, esos números no le alcanzaron para ser convocado por Néstor Lorenzo al Mundial con la selección de Colombia.

Con las negociaciones encaminadas, River espera cerrar el regreso de un delantero identificado con el club y con experiencia en partidos decisivos, mientras Coudet empieza a darle forma al plantel para la próxima etapa de la temporada.