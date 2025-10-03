El truco de respiración que alivia la pesadez tras las comidas

Con solo unos minutos de respiración consciente antes, durante y después de las comidas, es posible evitar la inflamación abdominal y favorecer una digestión saludable.

Hoy 11:16

La relación entre la respiración y la digestión tiene mucho que ver en el bienestar de nuestro cuerpo, pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. A menudo, nos acostumbramos a que lo normal sea sentirnos hinchados después de comer y a que la pesadez que tenemos luego de una comida copiosa nos parezca inevitable, pero, cuando eso ocurre, el cuerpo está tratando de decirnos que algo no va bien.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo que pasa no tiene que ver solo con lo que comemos sino de cómo lo hacemos y lo que no sabíamos es que la forma cómo respiramos antes, durante o después de una comida puede marcar la diferencia entre una digestión ligera o un malestar digestivo recurrente.

Según indica Sol de la Torre, especialista española en respiración funcional, uno de los problemas es que no escuchamos la señal de saciedad de nuestro cuerpo y seguimos comiendo aún sin tener hambre, simplemente por inercia. “Ese exceso que ingerimos sobra y nos hace daño: pesadez, hinchazón, problemas gastrointestinales en general y ya podemos dar por hecho que la digestión no va a ser óptima ni eficiente”.

Cuando comemos de más, nuestros órganos se ven obligados a trabajar en exceso y eso no solo afecta al sistema digestivo, también la respiración lo padece. “A esa sensación de pesadez se le sumará casi con toda seguridad la hiperventilación. Este estado provocará que el sistema respiratorio tenga que hacer un trabajo extra y todas las fases de la respiración se verán alteradas”, dijo la experta.

Todo la situación mencionada ocurre mientras nuestro sistema nervioso autónomo se pone a trabajar y de la Torre explica que “la rama parasimpática se activa de forma natural en cuanto te cae comida en el estómago y su mayor afán es ayudarnos a hacer una buena digestión”.

Pero ese mecanismo se ve bloqueado si llegamos a la mesa estresados o agitados y la especialista señala que “el estrés, el cortisol y el sistema simpático están tan disparados que por mucho que se esfuerce nuestro organismo, la digestión no será ni medianamente decente”.

Ahí es donde la respiración se convierte en una aliada, ya que respirar correctamente puede mejorar síntomas tan comunes como gases, reflujo o hinchazón, que muchas veces no provienen tanto de lo que comimos sino de cómo lo hicimos. “Una respiración correcta ayuda a devolver el equilibrio al sistema nervioso autónomo”, indica de la Torre.

A menudo no le damos importancia a cómo respiramos y la experta recomienda hacerlo ya que, según dice: “La respiración es la base de todo. Si no respiras de modo correcto, te ahogarás al mínimo esfuerzo y, si tu respiración no es adecuada cuando ingieres alimentos, la digestión tampoco lo será. Todo está conectado”.

No hace falta seguir un ritual antes de sentarnos a la mesa y podemos aplicar técnicas de respiración antes de comer, incluso, si estamos rodeados de otras personas. Un sencillo ejercicio de apenas dos minutos puede cambiar por completo cómo digerimos, cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y de la Torre recomienda:

Practicarlo antes de comer si llegamos con estrés o después si la comida fue copiosa o nos sentimos hinchados.

antes de comer si llegamos con estrés o después si la comida fue copiosa o nos sentimos hinchados. Debemos estar sentados a la mesa, con la espalda recta y asegurarnos de dejar espacio al diafragma para que pueda expandirse con facilidad.

Para hacer la respiración debemos: