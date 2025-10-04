La intendente Fuentes destacó al deporte como una disciplina de integración en su visita al Torneo de Calistenia

La jefa comunal recorrió el espacio donde se hizo el Toreno de Calistenia.

Hoy 23:07

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recorrió el espacio donde se realizó el Torneo de Calistenia, modalidad básicos y del que participaron más de 50 deportistas de Santiago del Estero y Tucumán, organizado por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital en el Parque Aguirre.

En el lugar, recordó que la comuna trabaja en una iniciativa para la construcción de un espacio destinado a esa práctica deportiva, al igual que el skate park que se están ejecutando, o como se concretó la pista de atletismo de caucho en el recientemente inaugurado parque Mama Antula.

“En Santiago trabajamos para propiciar la actividad deportiva en espacios verdes porque entendemos que la sociedad tiene que tener tiempo de distracción y de unión y eso es lo que genera la práctica deportiva”, resaltó la Ing. Fuentes.

Asimismo, remarcó que, es importante destacar a este tipo de deporte que se puede practicar en cualquier plaza y subrayó que en esa tarea acentúa su trabajo la Municipalidad para crear espacios de integración en todos los barrios.

Durante su visita, la Intendente llevó a cabo la entrega de certificados a los integrantes del jurado del torneo y lo hizo acompañada del secretario de Gobierno, Néstor Machado y del director de la Juventud, Luis Llanos.