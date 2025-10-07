La Banda implementa nuevas tecnologías en la tarjeta SUBE, con más medios de pago y validadores inteligentes

La ciudad incorporó tecnología de última generación en las unidades de colectivos, permitiendo abonar el boleto con tarjeta SUBE, tarjetas bancarias, celulares o relojes inteligentes. Es un paso clave hacia un transporte más accesible, digital y eficiente.

La Municipalidad de La Banda informa a la comunidad que el sistema de transporte público de pasajeros de la ciudad ya se encuentra incorporando nueva tecnología en los validadores y consolas de los coches, lo que representa un avance significativo en materia de modernización, accesibilidad y comodidad para los usuarios de la tarjeta SUBE.

Con esta actualización, La Banda se suma a los distritos del país que implementan el sistema de pago inteligente, con el objetivo de que los vecinos puedan elegir cómo abonar su viaje, utilizando la tecnología que tengan al alcance, de manera rápida, segura y sencilla.

Los nuevos equipos reemplazan a la tecnología anterior por un sistema más moderno, ágil y de mayor capacidad de procesamiento, lo que reduce los tiempos de lectura y permite ampliar la cantidad de medios de pago disponibles a bordo.

La coordinadora de Tránsito de la Municipalidad, Ing. Norma Paz Soria explicó que el municipio, en conjunto con los organismos competentes, controló cada una de las unidades de transporte para garantizar que cumplan con las condiciones técnicas necesarias para la implementación de estos equipos, asegurando una transición ordenada y efectiva.

“Se ha hecho un gran esfuerzo conjunto desde el municipio para que este cambio sea lo más simple posible para el usuario. El objetivo es que cada vecino pueda usar la tecnología que tenga a su alcance para facilitar el pago del boleto”, expresó la funcionaria.

Hasta el momento, los usuarios solo podían abonar su boleto mediante: La tarjeta SUBE física, o la tarjeta SUBE digital, a través del teléfono celular.

Con la modernización de las consolas, ahora se incorporan nuevos medios de pago que amplían las opciones disponibles: Tarjetas de débito y crédito: el pasajero podrá acercar su tarjeta contactless al validador para pagar directamente su viaje, sin necesidad de la SUBE; teléfonos celulares y relojes inteligentes (smartwatch): aquellos que cuenten con tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance (NFC) podrán abonar el pasaje acercando el dispositivo al lector; Atributo a bordo: los beneficios y descuentos (como la Tarifa Social Federal) se aplican automáticamente desde el sistema del validador, facilitando su uso y reduciendo demoras.

Esta apertura en los medios de pago representa un paso más hacia un transporte más inclusivo, digital y eficiente, donde cada usuario podrá elegir la modalidad de pago que le resulte más práctica, sin depender exclusivamente del plástico SUBE físico.

La implementación de esta nueva tecnología trae múltiples beneficios para los pasajeros: Mayor comodidad y rapidez: los nuevos validadores tienen lectura instantánea y mejor conexión; Más opciones de pago: se podrá abonar el pasaje con tarjeta, celular o reloj, además de la SUBE física o digital; Acceso al atributo social a bordo: los descuentos y beneficios se aplican automáticamente; Sistema más transparente y moderno: el registro digital de cada viaje garantiza control, seguridad y trazabilidad.

Desde la Municipalidad de La Banda destacaron que esta innovación forma parte del plan integral de modernización y mejora del transporte público que impulsa la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, apostando al desarrollo tecnológico, la inclusión digital y la eficiencia del servicio.

“Estos avances no solo facilitan la vida del usuario, sino que también posicionan a La Banda como una ciudad moderna y conectada con las nuevas tendencias en movilidad urbana”, subrayó la coordinadora del área.

Recomendaciones para los usuarios

•Mantener la tarjeta SUBE física activa, ya que los beneficios de la Tarifa Social Federal (55% de descuento) siguen aplicándose sobre esa modalidad.

•En caso de utilizar medios digitales, asegurarse de que el dispositivo cuente con tecnología NFC habilitada.

•Consultar las novedades y puntos habilitados de carga y validación en los canales oficiales del municipio.

Con este paso, La Banda consolida su compromiso con la innovación tecnológica, ofreciendo a los vecinos un sistema de transporte más moderno, ágil y adaptado a los tiempos actuales.