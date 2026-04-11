VIDEO | Escandaloso final del clásico Sub 17 entre Argentina y Brasil: incidentes y denuncias de racismo

El final del partido en Asunción terminó con disturbios y denuncias cruzadas entre los juveniles.

Hoy 08:58

La Selección Argentina Sub 17 protagonizó un final caótico en su derrota 3-0 frente a la Selección de Brasil Sub 17, en un clásico disputado en Asunción por el Sudamericano de la categoría que terminó envuelto en incidentes y acusaciones de racismo.

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Más allá del resultado, que clasificó a Brasil a semifinales y al Mundial Sub 17, el foco estuvo puesto en el clima caliente que se vivió en los minutos finales y tras el pitazo del árbitro paraguayo David Ojeda.

Tensión, empujones y un cierre fuera de control

El partido terminó con un fuerte cruce entre los juveniles. Tras las cargadas del conjunto brasileño, los futbolistas argentinos reaccionaron y fueron a increpar a sus rivales, lo que derivó en empujones, discusiones y momentos de alta tensión dentro del campo de juego.

Los cuerpos técnicos intentaron calmar la situación, pero la bronca por la derrota y las provocaciones hicieron que el cierre se desbordara.

Denuncia por racismo y polémica decisión arbitral

En medio del conflicto, surgió una grave acusación: jugadores brasileños denunciaron que el argentino Matheo Benítez habría tenido un gesto racista. Sin embargo, el árbitro decidió no activar el protocolo antirracismo, lo que generó indignación en el banco de Brasil y sumó más polémica al episodio.

Brasil fue contundente y selló la clasificación

En lo futbolístico, Brasil fue superior y se impuso con autoridad. Riquelme, jugador de Atlético Mineiro, fue la figura con un doblete, mientras que Eduardo Conceição marcó el tercero para cerrar el 3-0.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Dudu Patetuci llegó a los nueve puntos, se mantiene invicto y aseguró su lugar tanto en semifinales como en el próximo Mundial Sub 17.

Por su parte, Argentina quedó con seis unidades y deberá definir su futuro en la última fecha, en un torneo que ya quedó marcado por un clásico cargado de polémica.