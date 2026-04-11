La histórica Ferrari de Carlos Reutemann será subastada en Mónaco: ¿en cuánto fue valuada?

Una histórica Ferrari de Carlos Reutemann será subastada el próximo 25 de abril en Mónaco, con un valor estimado entre 4,5 y 5,5 millones de euros. Se trata de una pieza icónica de la Fórmula 1 que genera gran expectativa entre coleccionistas de todo el mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El remate será organizado por RM Sotheby’s en el Grimaldi Forum e incluirá cuatro monoplazas históricos cuya valuación total supera los 10 millones de euros, lo que convierte al evento en uno de los más importantes del calendario para fanáticos del automovilismo.

El modelo en cuestión es una Ferrari 312 T3, chasis 036, que Reutemann condujo en cuatro Grandes Premios de 1978: Suecia, Francia, Austria y Países Bajos. Su mejor resultado con este auto fue un séptimo puesto en Zandvoort, tras haber largado desde la cuarta posición.

Diseñada por el ingeniero Mauro Forghieri, la unidad cuenta con un motor bóxer V12 de 3 litros y alrededor de 515 caballos de potencia. Además, conserva piezas originales y fue certificada en 2025 por Ferrari Classiche, lo que incrementa su valor histórico y de colección.

El mismo chasis también fue utilizado por Gilles Villeneuve en el Gran Premio de Argentina de 1979. Ese año, Reutemann finalizó tercero en el campeonato y tuvo un rol clave en el subcampeonato de Ferrari.

La subasta también contará con otros autos históricos vinculados a leyendas como Ayrton Senna y Emerson Fittipaldi, lo que eleva aún más el atractivo global de un evento que promete captar la atención del mundo del automovilismo.