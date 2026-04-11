Levantaron el paro de colectivos y casi todas las líneas circulan con normalidad

Solo tres líneas que aún continúan en asamblea y, por lo tanto, no circulan. El resto de las empresas comenzaron a circular nuevamente durante la mañana.

Hoy 09:04

Luego de jornadas de incertidumbre para los usuarios, el servicio de transporte público de pasajeros comenzó a normalizarse en gran parte de la región.

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El secretario general de la UTA local, Eduardo Palma, confirmó que este sábado se retomó la actividad en la mayoría de los recorridos urbanos e interurbanos.

A pesar de este avance, desde el gremio aclararon que la situación no está resuelta en su totalidad, ya que algunas prestatarias continúan bajo análisis. "Seguimos en asamblea", advirtió Palma, haciendo referencia a las líneas que aún no han salido a la calle.

Las líneas que ya prestan servicio

De acuerdo a lo informado por el titular del gremio, las unidades que ya se encuentran circulando con normalidad son:

Línea 120

Empresa El Decano: Líneas 10, 12, 14, 18 y 19.

Empresa 27 de Junio: Servicios Santiago-Fernández y Santiago-Clodomira.

Línea 17: Recorrido Santiago-La Banda.

Líneas que continúan en asamblea

Por el momento, el personal de las siguientes líneas se mantiene en estado de reunión permanente para definir su operatividad:

Líneas 115 y 116.

Línea 21 (Empresa 9 de Julio).

Se recomienda a los usuarios permanecer atentos a las actualizaciones, dado que el restablecimiento total del sistema depende del avance de las negociaciones en las próximas horas.