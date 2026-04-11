Antes de la exhibición en Buenos Aires, Colapinto palpitó su próxima carrera en la Fórmula 1: “Cerca de casa”

El piloto de Alpine participará de un histórico evento por las calles del barrio porteño de Palermo, pero luego continuará con el calendario de la máxima categoría.

Hoy 09:49

El argentino Franco Colapinto comienza a vivir días especiales en su carrera. Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Miami, también será protagonista de un hecho histórico en el país: manejará un Fórmula 1 en las calles del barrio porteño de Palermo, algo inédito para un piloto nacional.

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En la previa del regreso de la categoría, desde la cuenta oficial del circuito estadounidense ya comenzaron a palpitar su presencia con un mensaje acompañado de un video: “Nos vemos pronto, Franco Colapinto”.

El piloto de Alpine no ocultó su entusiasmo por la cita en Estados Unidos, donde tendrá su primera experiencia en ese trazado. “Miami es una carrera muy especial, cerca de casa también y donde hay muchos latinos. Tengo muchas ganas de ir por primera vez y sentirme más cerca de mi país. Sé que van a ir muchos argentinos, así que los espero; ojalá pueda tener un buen resultado”, expresó.

CÓMO SERÁ LA EXHIBICIÓN EN BUENOS AIRES

Antes de viajar a Miami, Colapinto protagonizará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires con un circuito urbano ampliado. El trazado abarcará unos 900 metros adicionales y recorrerá sectores clave como la Avenida del Libertador —desde la zona del puente cercano a Bullrich hasta Casares/Ugarteche— y un tramo de Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

El evento marcará el regreso de un Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década.

EL MONOPLAZA QUE UTILIZARÁ

El argentino girará con un Lotus E20, modelo utilizado en la temporada 2012 por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El auto estará adaptado con la estética actual de Alpine y ya fue enviado al país.

Esta elección responde al reglamento de la categoría, que no permite el uso de autos actuales fuera de competencias oficiales.

La última exhibición de este tipo en Buenos Aires fue en 2011, cuando Daniel Ricciardo manejó un Red Bull RB7, el mismo con el que Sebastian Vettel se consagró campeón esa temporada.

CRONOGRAMA DEL GRAN PREMIO DE MIAMI

Luego del evento en el país, Colapinto pondrá el foco en el Gran Premio de Miami, que será la cuarta fecha del calendario.

Viernes 1 de mayo: Prácticas libres 1 (13.30 a 14.30) y clasificación sprint (17.30).

Sábado 2 de mayo: Carrera sprint (13.00 a 14.00) y clasificación (17.00 a 18.00).

Domingo 3 de mayo: Carrera (17.00).

El joven piloto argentino afrontará así una agenda cargada, con un evento histórico en su tierra y el desafío de destacarse en uno de los escenarios más atractivos de la Fórmula 1.