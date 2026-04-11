Con cuatro surgidos de las inferiores de River, la lista de los máximos goleadores argentinos en Champions League

Con su golazo ante Barcelona, Julián Álvarez alcanzó los 24 tantos y se metió entre los ocho mejores en este rubro.

Hoy 10:42

El delantero argentino Julián Álvarez sigue dejando su huella en Europa. Con su golazo de tiro libre ante FC Barcelona por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, alcanzó los 24 tantos en el certamen y se metió entre los ocho argentinos más goleadores de la historia.

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El tanto llegó en un momento clave del partido disputado en el Camp Nou. Tras una falta de Pau Cubarsí sobre Giuliano Simeone que derivó en expulsión, Álvarez ejecutó un tiro libre perfecto al ángulo izquierdo del arquero Joan García, que nada pudo hacer para evitar el gol.

Una temporada consagratoria en Europa

La “Araña” atraviesa su mejor campaña en la Champions: suma nueve goles en 12 partidos en la presente edición. A eso se le agregan los siete que marcó en su primera temporada con Atlético de Madrid y otros ocho convertidos durante su paso por el Manchester City.

Con este registro, Álvarez se ubica en el octavo lugar entre los argentinos con más goles en la historia del torneo, posición que comparte con dos referentes de la Selección como Ángel Di María y Gonzalo Higuaín.

Presencia riverplatense en la tabla histórica

Dentro de ese selecto grupo, también aparecen otros futbolistas surgidos de las inferiores de River Plate. Uno de ellos es Higuaín, quien alcanzó los 24 goles en sus etapas en Real Madrid, Napoli y Juventus.

Por encima se encuentra Hernán Crespo, con 25 conquistas, recordado por su doblete en la final de la temporada 2004/05 con el Milan, pese a la histórica remontada del Liverpool.

Los máximos goleadores argentinos en Champions

En la cima del ranking aparece Lionel Messi, con 129 goles, seguido por una leyenda como Alfredo Di Stéfano, quien suma 49 y fue figura central en la era dorada del Real Madrid, con cinco títulos cuando el torneo aún se denominaba Copa de Europa.

El presente de Julián Álvarez lo posiciona como uno de los grandes protagonistas argentinos en la Champions y, con su proyección, todo indica que seguirá escalando lugares en una tabla histórica repleta de nombres ilustres.