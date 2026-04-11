Ruta 7: un joven derrapó tras embestir a un animal y terminó hospitalizado

Alrededor de las 8 de la mañana, a escasos dos kilómetros del acceso a la ciudad de Añatuya, un violento accidente de tránsito rompió la calma del sábado.

Hoy 11:46

Según informaron fuentes policiales, un joven que se desplazaba en motocicleta protagonizó un cinematográfico derrape tras colisionar de lleno contra un can que se encontraba sobre la calzada. El impacto fue inevitable: la velocidad y la falta de reflejos hicieron que el conductor perdiera el equilibrio, terminando tendido sobre la banquina con heridas de diversa consideración.

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Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría 41 y de Prevención se encontró con un escenario complejo. El motociclista, cuya identidad aún es un misterio debido a su avanzado estado de confusión, no logró articular palabra ante los uniformados.

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Una ambulancia municipal arribó al sitio del siniestro en cuestión de minutos. Los paramédicos estabilizaron al herido, quien presentaba escoriaciones y golpes contusos, y procedieron a su traslado inmediato al hospital zonal para realizarle los exámenes de rigor y el correspondiente test de alcoholemia.

En el sector del accidente, los peritos trabajaron durante casi una hora para determinar la mecánica del choque, mientras que la motocicleta quedó en calidad de secuestro preventivo. Por ahora, la prioridad de las autoridades es establecer la identidad del conductor y aguardar su evolución clínica.