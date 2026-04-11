Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ABR 2026 | 23º
X
Policiales

Cayó “Coraje” por el robo de una consola de DJ: lo delataron las cámaras y una investigación clave

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría La Costa junto a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 7.

Hoy 11:37
Consola recuperada

Un rápido y efectivo trabajo investigativo permitió esclarecer el robo de una consola de DJ denunciado por una joven en el barrio Parque del Río I, logrando la detención de un sujeto con antecedentes delictivos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría La Costa junto a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 7, quienes desplegaron tareas clave para dar con el autor del hecho.

La damnificada, Camila Antonella Funes Rampulla, denunció la sustracción del equipo desde su domicilio. A partir de ello, los efectivos realizaron un minucioso análisis de cámaras de seguridad de la zona, logrando identificar a un masculino con vestimenta deportiva.

Las imágenes permitieron establecer que se trataba de Cristian Alejandro Villalba, alias “Coraje”, de 36 años, con domicilio en Manzana 50 del barrio Campo Contreras, conocido en el ambiente delictivo y con antecedentes en distintas dependencias policiales.

Te recomendamos: La vuelta más esperada: tras luchar por su vida, la nena quemada en el incendio del Bº Parque del Río III regresó a Santiago

Siguiendo distintas líneas investigativas, el personal se trasladó al barrio Ejército Argentino, donde un hombre de apellido Ruiz manifestó haber adquirido, de buena fe, un maletín que contenía una consola musical por la suma de $30.000.

Al ser informado de que el objeto provenía de un ilícito, el ciudadano accedió a realizar la entrega voluntaria del equipo, permitiendo así el recupero del bien sustraído.
No obstante, se dejó constancia que el comprador quedó implicado en la causa, en el marco de la investigación en curso.

Finalmente, Villalba fue aprehendido en la vía pública y trasladado a la Subcomisaría La Costa, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

La fiscal interviniente, Dra. Fadel Pagani, con autorización de la jueza Pía Danielsen, dispuso su detención en relación al hecho.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Condenaron a 18 años de prisión a un hombre que abusó de sus sobrinitas y se filmaba haciéndolo
  2. 2. Flor Peña reveló detalles sobre su relación con Érica Rivas
  3. 3. Video: asi fue el momento exacto del amerizaje de la nave Orión en el Océano Pacífico
  4. 4. La Justicia liberó a “El Rey de La Salada” y le dictó la falta de mérito
  5. 5. Por la reparación de un colector cloacal cortarán la calle Urquiza
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT