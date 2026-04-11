Cayó “Coraje” por el robo de una consola de DJ: lo delataron las cámaras y una investigación clave

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría La Costa junto a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 7.

Hoy 11:37

Un rápido y efectivo trabajo investigativo permitió esclarecer el robo de una consola de DJ denunciado por una joven en el barrio Parque del Río I, logrando la detención de un sujeto con antecedentes delictivos.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría La Costa junto a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N° 7, quienes desplegaron tareas clave para dar con el autor del hecho.

La damnificada, Camila Antonella Funes Rampulla, denunció la sustracción del equipo desde su domicilio. A partir de ello, los efectivos realizaron un minucioso análisis de cámaras de seguridad de la zona, logrando identificar a un masculino con vestimenta deportiva.

Las imágenes permitieron establecer que se trataba de Cristian Alejandro Villalba, alias “Coraje”, de 36 años, con domicilio en Manzana 50 del barrio Campo Contreras, conocido en el ambiente delictivo y con antecedentes en distintas dependencias policiales.

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Siguiendo distintas líneas investigativas, el personal se trasladó al barrio Ejército Argentino, donde un hombre de apellido Ruiz manifestó haber adquirido, de buena fe, un maletín que contenía una consola musical por la suma de $30.000.

Al ser informado de que el objeto provenía de un ilícito, el ciudadano accedió a realizar la entrega voluntaria del equipo, permitiendo así el recupero del bien sustraído.

No obstante, se dejó constancia que el comprador quedó implicado en la causa, en el marco de la investigación en curso.

Finalmente, Villalba fue aprehendido en la vía pública y trasladado a la Subcomisaría La Costa, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

La fiscal interviniente, Dra. Fadel Pagani, con autorización de la jueza Pía Danielsen, dispuso su detención en relación al hecho.