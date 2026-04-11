La policía recapturó a sujeto acusado de violar a un hombre con retraso madurativo

El procedimiento fue realizado en la madrugada de este sábado, en la ciudad de Añatuya.

Hoy 10:44

Un sujeto de 25 años que se había fugado de un organismo de seguridad en Añatuya, departamento General Taboada, fue recapturado alrededor de las 4 de la madrugada de este sábado durante un operativo realizado en el barrio Manzione, en la vivienda de un familiar.

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La evasión se había producido horas después de que la Justicia le prorrogara la prisión preventiva en el marco de una grave causa por abuso sexual.

El acusado permanece detenido desde agosto de 2025, imputado por haber interceptado en la vía pública a un hombre de 40 años con retraso madurativo y abusarlo dentro de una casa abandonada. En septiembre de ese año, la jueza de Control y Garantías, Ana María González Ruiz, le dictó la prisión preventiva por ocho meses.

El viernes, la fiscal Alejandra Sobrero se opuso al pedido de excarcelación de la defensa y logró que se extendiera la medida, al sostener que el imputado representa un peligro, mientras que además expuso el profundo daño psíquico que padece la víctima.

Según se ventiló en la audiencia, el detenido ya había protagonizado episodios de inconducta dentro de la dependencia, como intentar ingresar marihuana a su celda, agredir a otros internos y amenazar a efectivos policiales. Tras la resolución judicial, el individuo habría aprovechado un descuido en horas de la siesta para escapar, lo que motivó un amplio operativo policial que incluyó controles y cierre de rutas en la región sudeste de la provincia, hasta lograr su recaptura en las primeras horas de este sábado.