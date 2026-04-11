Bombazo en Gran Hermano: el impactante plan de Telefe con Andrea del Boca y su hija juntas en la casa

Después de la salida obligada de la actriz tras su fuerte accidente, en la producción estudian un ingreso que promete tensión máxima: Andrea del Boca y Anna, frente a frente en el reality del momento.

Hoy 11:04

El universo de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en plena ebullición y todo indica que podría sumarse un condimento explosivo en las próximas semanas. En los pasillos de Telefe ya circula una alternativa que promete dar que hablar: el posible desembarco conjunto de Andrea Del Boca junto a su hija, Anna Del Boca, dentro de la casa más famosa de la televisión.

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La idea tomó fuerza luego de la abrupta salida de la actriz, quien debió abandonar el reality tras sufrir una caída accidental que le provocó una importante lesión en la boca. Claramente ese episodio marcó un antes y un después en la dinámica del juego, ya que hasta ese momento Andrea Del Boca se había consolidado como una figura central, protagonizando fuertes cruces y alterando la estabilidad de varios compañeros, entre ellos Brian Sarmiento.

Sin embargo, la movida que se evalúa ahora iría mucho más allá de un simple regreso, una vez que esté recuperada tanto física como anímicamente. Según contó Santiago Sposato en el ciclo de streaming Ya Fue Todo (Jotax TV), la producción estaría considerando una jugada de alto impacto mediático. “Que entren Andrea Del Boca y su hija a jugar a Gran Hermano. Imagínense el movimiento que generaría en la casa y en el rating. Es una posibilidad que se baraja, que está en el pizarrón”, lanzó el periodista, dejando en claro que la propuesta ya está siendo analizada.

La iniciativa no solo apunta a recuperar la atención del público, sino también a introducir una dinámica inédita: madre e hija compartiendo el encierro, expuestas a la presión constante y bajo la mirada de las cámaras las 24 horas. Un escenario que, sin dudas, podría modificar por completo las estrategias de los participantes.

En ese contexto, Alejandro Castelo puso sobre la mesa una de las principales incógnitas vinculadas a la logística del posible ingreso. “Tenés que encontrar la vuelta si es un reemplazo. O se puede ir alguien y ya está”, explicó, dando a entender que aún restan definir cuestiones clave dentro de la producción.

Por su parte, Barbie Gyalay no dudó en manifestar su entusiasmo ante la propuesta y fue contundente al respecto. “Como productora te digo: ‘sí, dame’”, afirmó, reflejando el atractivo que genera esta posible incorporación en el mundo del espectáculo.

Si bien todavía no hubo una confirmación oficial por parte del canal, lo cierto es que la idea ya está en discusión, sobre todo después del Congelados en el que Anna ingresó a la casa a retirar las pertenencias que habían quedado de su madre y, en realidad, no habría más una suerte de prueba para ver el impacto que generaba en el público.

Así las cosas, de concretarse el regreso de la icónica actriz, ahora junto a su hija, podría convertirse en el golpe de efecto ideal para revitalizar esta cuarta temporada del reality conducido por Santiago del Moro.