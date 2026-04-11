Fin de semana a puro rugby con la Liga del Norte Grande y el Torneo Apertura de la Unión Santiagueña

Habrá acción para los equipos santiagueños a nivel nacional y local entre sábado y domingo.

Hoy 09:25

El rugby santiagueño tendrá un fin de semana cargado de actividad, con compromisos tanto a nivel regional como local. La atención estará puesta en la quinta fecha de la Liga del Norte Grande y en la tercera jornada del Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera” de la Unión Santiagueña de Rugby.

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El partido más destacado del sábado será el cruce entre Santiago Lawn Tennis y Santiago Rugby, dos equipos santiagueños que se enfrentarán desde las 16.30 por la quinta fecha de la Liga del Norte Grande.

El encuentro se disputará en la cancha de Old Lions, ya que Lawn Tennis hará de local allí debido a los trabajos de resembrado en su campo de juego.

El elenco rojiblanco llega tras una ajustada derrota como local ante Universitario de Salta y buscará recuperarse. Del otro lado estará Santiago Rugby, que ya dio una de las sorpresas del certamen al igualar con Old Lions en la segunda fecha y ahora intentará volver a dar el golpe.

Por su parte, Old Lions también tendrá actividad este sábado. El conjunto santiagueño visitará desde las 16.30 a Tiro Federal de Salta, en otro de los partidos correspondientes a la quinta jornada del certamen regional.

Torneo Apertura

La acción seguirá el domingo con la disputa de la tercera fecha del Torneo Apertura “Juan Pablo Vaca Caldera”, que tendrá tres encuentros programados para las 16.

El líder Old Lions Rojo visitará a Termas RC, que viene de conseguir sus primeros cinco puntos tras superar a Universitario.

Precisamente, Universitario será local en el Polideportivo Provincial frente a Santiago Lawn Tennis. El conjunto universitario disputará recién su segundo partido del certamen, luego de haber estado inhabilitado durante las dos primeras fechas.

La jornada se completará en La Banda con un duelo que promete entre Olímpico y Añatuya RC, dos equipos que han mostrado una evolución constante en las últimas temporadas y que buscarán seguir creciendo en el torneo local.