Polémica campaña: una candidata a diputada causó revuelo al mostrar su número escrito en un glúteo

La acción la llevó a cabo Kelly Andrea Cussi Lambruschini, integrante del Partido Patriótico del Perú, en pleno centro comercial. Intenso debate en redes sociales.

Hoy 08:53

La campaña electoral rumbo a 2026 sigue dejando escenas llamativas y, en las últimas horas, un video se volvió viral al mostrar a una candidata realizando proselitismo de una forma poco habitual en un mercado, generando sorpresa y un intenso debate en redes sociales.

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La protagonista es Kelly Andrea Cussi Lambruschini, integrante del Partido Patriótico del Perú, quien fue captada recorriendo el mercado 2 del distrito de Barranco mientras repartía publicidad de su campaña.

Según se observa en el video, la candidata vestía un polo blanco y entregaba folletos a comerciantes y clientes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que llevaba visible en parte de su trasero el número con el que postula, lo que generó sorpresa inmediata entre los presentes y motivó que la escena fuera grabada y difundida en redes sociales.

Comparaciones y reacciones divididas

La escena recordó a muchos usuarios una etapa conocida de la política peruana, por lo que rápidamente surgieron comparaciones con la excongresista Susy Díaz.

La propia candidata reconoció públicamente su admiración por la exlegisladora, aunque evitó considerarse su sucesora. “No me considero como Susy Díaz, pero la admiro mucho”, expresó en declaraciones radiales.

En el lugar, algunas personas reaccionaron con humor y la apodaron “La nueva Susy”, mientras que otras observaron con sorpresa el método utilizado para captar la atención de los votantes.

Las opiniones en redes sociales y en la vía pública quedaron divididas. Mientras algunos consideraron que se trata de una estrategia creativa para destacarse en medio de la competencia electoral, otros cuestionaron los límites de este tipo de acciones dentro de la política.

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La defensa de su estrategia

Ante la repercusión, Cussi Lambruschini defendió su forma de hacer campaña y sostuvo que su objetivo es lograr visibilidad en un contexto donde, según afirmó, resulta difícil que las propuestas sean escuchadas.

“Es para hacerme visible, para que puedan escuchar mi propuesta”, explicó en una entrevista radial, donde comparó su accionar con otras formas de protesta como huelgas o manifestaciones públicas.

La candidata, quien también se desempeñó como vedette y bailarina, aseguró además que recibió más comentarios positivos que negativos tras la difusión del video en redes sociales.

Según indicó, su intención es llegar al Congreso para representar a distintos sectores sociales con los que afirma tener cercanía, entre ellos trabajadores ambulantes, recicladores y personas con discapacidad.

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Mientras tanto, su aparición en espacios públicos continúa generando conversación y polémica. Entre críticas y apoyos, su estrategia logró el objetivo de instalar su nombre en la agenda y reavivó el debate sobre hasta dónde pueden llegar los candidatos en la búsqueda de un voto.