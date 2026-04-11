Pronóstico en Añatuya: un sábado fresco y un domingo soleado esperan a los añatuyenses

El clima en Añatuya presenta un cielo cubierto hoy, pero se anticipan días más soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 15.9 y los 29.5 grados en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los añatuyenses se despiertan con un clima de cielo cubierto y temperaturas agradables. Actualmente, el termómetro marca 18.1 °C, con una sensación térmica similar, lo que brinda un respiro en este inicio de fin de semana.

Con una humedad del 71% en el aire, es recomendable que los habitantes se preparen para un día en el que el sol podría asomarse entre las nubes. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 26.3 °C durante las horas más cálidas de la tarde.

El pronóstico indica que mañana, domingo 12 de abril, el clima será soleado y las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 15.9 °C y máximas que podrían alcanzar los 29.5 °C. Esto promete un día ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, el lunes 13 de abril, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas, ya que se prevén lluvias moderadas, con temperaturas mínimas de 20.7 °C y máximas de 25.6 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para el agua, que podría refrescar el ambiente.

En resumen, el clima en Añatuya para hoy, Sábado 11 de abril de 2026, se presenta con un cielo parcialmente nublado, mínimas de 17.6 °C y máximas de 26.3 °C. Las condiciones mejorarán mañana con un día soleado y temperaturas agradables.