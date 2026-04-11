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Policiales

Abogado local y su suegra fueron imputados por presunta estafa de 40 millones de pesos

La medida fue resuelta el viernes por la fiscal Luján González Garay. Recayó en contra de Santiago Iván Lastra y Felipa Noemí Mansilla.

Hoy 08:51
Foto de archivo.

Una estafa cercana a los $40.000.000 es atribuida a un abogado y a su suegra, empleada judicial, sospechosos de vender dos veces una finca en Maco y un automóvil, en el ocaso del año 2025.

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Los acusados son Santiago Iván Lastra y Felipa Noemí Mansilla. Según fuentes judiciales, el letrado fue imputado por presunta "estafa por desbaratamiento de derechos acordados y estelionato", en perjuicio de dos damnificados, todo en concurso real.

En tanto, Mansilla también fue imputada por presunto "desbaratamiento de derechos", tras su intervención en la certificación de documentación vinculada a las operaciones investigadas, de acuerdo con los cargos endilgados por la fiscal Luján González Garay e instructor Tomás Bravo Cruz.

Según la denuncia y actuaciones de la Fiscalía, todo hizo eclosión el 18 de diciembre del 2025. Lastra habría vendido una finca de Maco y un automóvil Volkswagen Polo Track por $20.000.000. La operación contó con certificación de firmas e intervención de Registro de la Propiedad y de Catastro.

Aquellas operaciones también incluyeron a su suegra, Felipa Noemí Mansilla. Ambos, rubricaron con sus firmas la operación.

En forma sorpresiva, el 30 del mismo mes, los dos protagonistas habrían vendido la finca y el auto a un tercero también por $ 20.000.000. Un global de $ 40.000.000. En síntesis, Lastra habría refrendado las dos ventas de la finca y su suegra, firmó los 08 del auto.

Al advertir la doble venta, el abogado Lucas Cabañas denunció a Lastra y acompañó la presentación con una batería de medidas. Durante una semana, las partes batallaron por los medios y hasta ensayaron una tregua que no prosperó, ya que Lastra no habría ofrecido salida alguna a su "agujero negro" económico.

Con un ascendente tire y afloje de los protagonistas, tres meses después de la incipiente investigación, la fiscal Luján González Garay imputó el viernes a los dos sospechosos que fueron representados por los abogados Luis Barraza y Gilberto Perduca.

En principio, Lastra intentó hacerse cargo del reproche legal, pero ante la contundencia de la acusación, y por consejo de la defensa, los dos imputados escucharon los cargos y se abstuvieron de declarar.

Le apuntan a un socio por pleitos con materiales de construcción
El abogado Lucas Cabañas ya se habría constituido como querellante en esta causa y el lunes venidero ampliaría la denuncia y pediría medidas sobre la propiedad. Esta vez, solicitaría también investigar la actuación de varios intermediarios y a un socio de Lastra.

"Sobran las pruebas contra él. Se trata de una organización delictiva que opera de esta forma y tengo conocimiento que sobre el nuevo sospechoso pesan denuncian penales por estafas con materiales de construcción", enfatizó Cabañas.

En efecto, los voceros consignaron que las maniobras de Lastra y de Mansilla no fueron solitarias sino que habrían sido posibilitadas por amigos que en trámite express habrían permitido que la finca y el coche tuvieran "papeles" relativamente nuevos.

La incógnita es cómo harán los dos imputados para afrontar las demandas: cada una reclama más de $ 20.000.000. Las vías son penales, pero también civiles, añadieron los investigadores.

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