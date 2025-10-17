Kristen Bell da buenas noticias a los fans de "Frozen" sobre la tercera entrega

La actriz ha revelado lo que todos los fans de la franquicia estaban esperando.

Hoy 08:38

La actriz Kristen Bell ofreció novedades sobre la esperada tercera entrega de la franquicia ‘Frozen’, confirmando que la producción comenzará muy pronto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Han pasado más de cinco años desde el estreno de ‘Frozen II’, la secuela de ‘Frozen: El reino del hielo’ (2013), que se consolidó como uno de los musicales animados más exitosos del siglo XXI por su historia de hermandad, sus canciones y su sentido de aventura.

En una entrevista con Variety, Bell, quien nuevamente dará voz a Anna, reveló que ya ha leído el guion de la próxima película. Tanto ‘Frozen’ como ‘Frozen II’ recaudaron más de 1.200 millones de dólares cada una.

“Eso es todo lo que puedo decir. Estoy bajo llave y candado. No sé si puedo revelar la fecha. No he escuchado las canciones todavía, pero sí he leído el guion. Al principio todo son ideas conceptuales, del tipo: creemos que debería ir por aquí. Lo mejor de Disney es que el proyecto pasa por muchos filtros. No es solo por diplomacia, sino porque todos aportan algo distinto. Por eso las películas funcionan tan bien, porque no se les escapa ningún detalle”, comentó la actriz.

Aunque Bell aún no ha escuchado las nuevas canciones, aseguró que el desarrollo avanza con paso firme. ‘Frozen 3’ tiene previsto su estreno en 2027.

La película estará nuevamente a cargo de Jennifer Lee, guionista y codirectora de las dos entregas anteriores, quien repetirá el rol junto a Chris Buck. Ambientadas en el reino ficticio de Arendelle, las dos primeras películas contaron con las voces de Idina Menzel (Elsa), Jonathan Groff (Kristoff) y Josh Gad (Olaf), además de Bell.

Durante el pasado agosto, Disney presentó material visual preliminar en el que se mostraba a Elsa montando un caballo blanco y a Anna sobre uno marrón. Según Lee, esta nueva entrega buscará responder algunas de las preguntas pendientes que dejaron las películas anteriores.

Inspirada en el cuento ‘La reina de las nieves’ de Hans Christian Andersen, la saga ‘Frozen’ se ha convertido en uno de los mayores éxitos de Disney, con canciones emblemáticas, un musical de Broadway y múltiples proyectos derivados en cine y televisión.