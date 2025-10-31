La notoria transformación de Cande Tinelli tras pasar por el quirófano

La hija del conductor sorprendió con su nuevo aspecto tras una operación y el presentador habló sobre su vínculo familiar.

Hoy 09:49

El rodaje de la segunda temporada del reality Los Tinelli tuvo un giro inesperado cuando Candelaria Tinelli sufrió una fuerte caída mientras montaba a caballo, una de sus grandes pasiones. La grabación se detuvo de inmediato y la influencer fue trasladada a una clínica con una fractura en la mano. La cirugía fue inevitable, pero lo que más llamó la atención después del procedimiento no fue la lesión, sino un cambio estético que dejó sin palabras a sus seguidores.

Ya recuperándose en su casa y con el brazo enyesado, Cande Tinelli decidió contar lo ocurrido en sus redes sociales con el humor que la caracteriza. En un video publicado en Instagram, relató que durante la operación le retiraron todos los piercings del rostro y que, por cuestiones médicas, no pudo volver a colocárselos. “Me sacaron todos los piercings en quirófano y quedé así”, escribió con tono irónico, mostrando una imagen muy distinta a la que sus fans están acostumbrados.

Acostumbrada a lucir tatuajes y accesorios que conforman su identidad visual, verse sin sus clásicos aros fue, según confesó, un momento extraño. “Fue raro, me vi diferente, como si faltara algo”, expresó entre risas. Sus seguidores respondieron con mensajes de apoyo y bromas. El accidente, que ocurrió durante una escena en un club hípico, obligó a suspender las grabaciones del reality y la producción confirmó que la mediática deberá mantener reposo hasta recuperarse completamente.

Ya con el humor intacto, compartió una imagen de su yeso y escribió en tono divertido: “¿Y vos cómo arrancaste la semana?”. Aunque su recuperación llevará tiempo, la artista dejó claro que lo único que le preocupa es volver a colocarse los piercings que la identifican.