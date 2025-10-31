Dolor de cabeza para Gallardo: Montiel sufrió un esguince y preocupa su presencia ante Boca

El defensor se lesionó en la práctica y quedó descartado para el duelo ante Gimnasia. En el Millonario hay preocupación: podría perderse el Superclásico del 9 de noviembre.

Hoy 13:23

El entrenamiento vespertino de River Plate dejó una mala noticia para Marcelo Gallardo. Gonzalo Montiel sufrió un esguince de rodilla izquierda y quedó fuera del partido del domingo frente a Gimnasia, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El cuerpo técnico, mientras tanto, reza para que el lateral llegue en condiciones al Superclásico del próximo 9 de noviembre ante Boca Juniors.

La molestia comenzó en la práctica del miércoles, aunque en un principio no parecía de gravedad. Sin embargo, al persistir el dolor, el defensor se sometió a estudios médicos que confirmaron el diagnóstico. En el club hay mucha preocupación, ya que, si bien no se trata de una lesión grave, este tipo de esguinces demandan al menos un par de semanas de recuperación, lo que pone en duda su presencia en La Bombonera.

Desde el cuerpo técnico no lo descartan por completo, pero admiten que su participación sería casi un milagro deportivo. Por ahora, Montiel será evaluado día a día para determinar su evolución. En su lugar, Gallardo analiza a Fabricio Bustos o Milton Casco como posibles reemplazantes, aunque la formación sigue siendo una incógnita a pocas horas del compromiso ante el Lobo.

La baja del campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina se suma a la lista de dolores de cabeza en Núñez, justo en la antesala de una semana clave para las aspiraciones del equipo en el torneo y en el orgullo de todo el pueblo riverplatense.