"Queremos crear un profesorado para que los chicos de Beltrán tengan una opción educativa"

Así lo adelantó en diálogo con Radio Panorama el intendente electo de Beltrán Victorio Formini. "Por el contexto nacional, el sector productivo vive un tiempo difícil", dijo además sobre la realidad de la ciudad.

Hoy 13:33

El intendente electo de Beltrán, Victorio Formini, habló con Radio Panorama sobre los desafíos y proyectos que encarará su gestión al frente del municipio. Señaló que su triunfo fue resultado de un trabajo sostenido junto a su equipo y del contacto directo con los vecinos.

“Ya venía trabajando con un equipo de gente y por eso ganamos las elecciones. Recorrimos mucho los barrios y se generaron proyectos simples, sencillos, que van a mejorar la ciudad", explicó.

Formini valoró el acompañamiento del gobernador Gerardo Zamora y la confianza de la comunidad, que —según expresó— reconoció la sinceridad y las ganas de trabajar de su espacio político.

“El apoyo del gobernador y el trabajo que venimos haciendo, además de apostar a las propuestas que le hicimos a la gente, nos vio sinceros y con ganas de trabajar para que Beltrán crezca.”

Entre las principales iniciativas de su gestión, el intendente electo destacó la intención de crear un profesorado o una extensión educativa local, con el objetivo de que los jóvenes puedan continuar sus estudios sin tener que trasladarse a otras ciudades.

“Uno de los proyectos es la creación de un profesorado o una extensión del mismo, para que los chicos que terminen quinto año tengan una opción, ya que es difícil para las familias costear los boletos. Por eso también se va a habilitar el boleto estudiantil", puntualizó el jefe comunal electo.

Formini también mencionó la importancia de mejorar los servicios básicos en la zona rural, donde aún existen parajes con carencias de agua, caminos y electricidad. “En la zona rural hay muchos parajes. Se necesita en algunas partes agua, caminos y electricidad. Ahora, gracias al gobernador, hay una ruta de Beltrán hasta Higuera Chacra que tiene muchos habitantes, por lo que el traslado es muy importante. Se está construyendo un hospital modelo que pronto se va a inaugurar, siguiendo con la línea de varias inauguraciones importantísimas que hubo recientemente.”

Por último, el intendente electo se refirió al contexto económico nacional y a las dificultades que enfrenta el sector productivo, especialmente los pequeños productores.

“El sector productivo vive un tiempo difícil porque los costos son muchísimos. El combustible, los venenos, las semillas encarecen el producto. Y el minifundista es el que menos recibe. Beltrán se dedica mucho ahora a la alfalfa; muchos productores no arriesgan la siembra en fruta porque es muy cara", señaló.