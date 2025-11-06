El Colegio Notarial realizará la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Comunitario en Santiago del Estero

Este sábado 8 de noviembre, de 10 a 13, la institución abrirá sus puertas para brindar asesoramiento gratuito en trámites y consultas legales a todos los vecinos, en el marco de una iniciativa nacional del Consejo Federal del Notariado Argentino.

Hoy 20:57

El Colegio Notarial de Santiago del Estero participará este sábado 8 de noviembre de la XIII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, una actividad impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) y que se desarrollará simultáneamente en todo el país. La propuesta busca acercar el servicio notarial a la comunidad mediante un espacio de consulta totalmente gratuito y desinteresado.

Entre las temáticas que se abordarán durante la jornada se incluye orientación sobre directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, autorizaciones de conducir y viajar, donaciones, testamentos, compraventa de inmuebles, pactos de convivencia y protección de la vivienda familiar, entre otros temas de interés general.

“Es una buena oportunidad para que los vecinos se acerquen al Colegio con su documentación, si tienen una consulta concreta o una duda sobre algún trámite. Los temas son totalmente abiertos y lo importante es que la comunidad sepa que el notariado está disponible para escuchar y orientar”, señaló el Esc. Luis A. Karam, tesorero del Colegio Notarial de Santiago del Estero.

La actividad se llevará a cabo en la sede del Colegio Notarial, ubicada en Tucumán Nº 393, en la ciudad capital. Asimismo, se invitó a los escribanos del interior provincial a participar desde sus respectivos lugares de asiento, coordinando previamente con la institución.

“Estas jornadas reflejan la vocación de servicio del notariado argentino. Nos unen en un propósito común: garantizar el acceso a la información jurídica, promover la seguridad legal y acompañar a la comunidad desde nuestro rol profesional y humano”, agregó Karam.

La Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, que este año alcanza su décimo tercera edición, se consolidó como una de las iniciativas más importantes del notariado argentino en materia de compromiso social, fortaleciendo el vínculo entre los profesionales y la sociedad.