El Indes cerró unas jornadas de trabajo con un reconocimiento a Ana Teresa Martínez

El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social celebró el avance de sus equipos de investigación y reconocieron especialmente la labor de su ex directora, Ana Teresa Martínez.

Hoy 19:34

En el marco de dos jornadas de trabajo y reflexión colectiva, el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes) de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales (UNSE - Conicet) celebró el avance de sus equipos de investigación, oportunidad además en la que se realizó un reconocimiento especial a la histórica labor de su ex directora, Ana Teresa Martínez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El aula 21 de la Facultad de Humanidades fue el escenario del taller de cierre del Proyecto de Unidad Ejecutora del Indes, un espacio destinado a compartir avances, debatir perspectivas y proyectar líneas de acción para el próximo año.

Durante ambas jornadas, integrantes del instituto -estudiantes, becarios/as, investigadores/as y personal de apoyo- presentaron los resultados preliminares de sus investigaciones sobre los procesos históricos, sociales y económicos que estructuran las desigualdades en Santiago del Estero. El encuentro buscó fortalecer el trabajo colaborativo y profundizar la producción de conocimiento situado, una marca distintiva del Indes en el ámbito regional.

El cierre del taller estuvo marcado por un momento de especial emotividad: el homenaje a la trayectoria de Ana Teresa Martínez, ex directora del INDES, quien recientemente culminó su ciclo institucional y celebró su jubilación. La actividad reunió a docentes, colegas, investigadores e invitados especiales que destacaron su rol central en la consolidación del instituto como un referente en el NOA.

“Aprovechamos la oportunidad en el final de estas jornadas para reconocer el enorme aporte de Ana Teresa en la construcción y fortalecimiento del Indes”, señaló la actual directora, Celeste Schnyder, al término del encuentro.

Asimismo, añadió: “Ella tuvo un rol clave en la consolidación del instituto como Unidad de Doble Dependencia entre la UNSE y el Conicet y en el crecimiento sostenido de nuestras líneas de investigación; su trabajo formó generaciones de investigadores e investigadoras y permitió posicionar al INDES por la formación de recursos humanos altamente calificados y a producción de conocimiento situado y de calidad”.

El reconocimiento contó con las palabras de autoridades universitarias, integrantes del consejo directivo e investigadores de larga trayectoria, entre ellos Marcelino Ledesma, Sandra Moreira y Alejandro Auat. También se sumaron intervenciones virtuales de referentes nacionales, como Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales en el Directorio de Conicet, y Dora Barrancos, quien anteriormente ocupó ese mismo cargo; y Juan Piovani, destacado investigador del Conicet y asesor del proyecto.

Una becaria del instituto también tomó la palabra, destacando el acompañamiento, la generosidad académica y el legado formativo de Martínez en las nuevas generaciones.

Schynder expresó que el taller y el homenaje simbolizan un cierre de ciclo, pero también la apertura de una nueva etapa de trabajo colectivo: “Estas jornadas fueron importantes no solo para revisar los avances del PUE, sino también para reflexionar sobre nuestros desafíos futuros. El legado de Ana Teresa nos marca un horizonte: seguir produciendo investigaciones de calidad, con compromiso local y una mirada interdisciplinaria”.

De esta manera, el Indes comienza a cerrar un año de intensa actividad académica en el que buscó debatir los resultados logrados a través de investigaciones interdisciplinarias y en colaboración con sectores públicos y sociales, producción de ciencias sociales situadas y de calidad.