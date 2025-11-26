Así quedaron los finalistas del Torneo Clausura de las Divisiones Inferiores

El Torneo “Dr. Gerardo Zamora” de la Liga Santiagueña de Fútbol tuvo una jornada cargada de emociones, con definiciones por penales, sorpresas y varios equipos asegurando su lugar en las finales.

Hoy 17:51

Las semifinales del Clausura formativo entregaron una tarde llena de tensión y buen fútbol en distintas canchas de la provincia. Con partidos muy parejos, goles y definiciones desde los doce pasos, los equipos juveniles dejaron todo para meterse en la gran definición del certamen.

En Séptima División, Mitre Amarillo avanzó a la final tras empatar 1-1 con Estudiantes Azul y vencer 4-3 en los penales. En la otra llave, Vélez Sarsfield (San Ramón) mostró firmeza y superó 3-1 a Unión Santiago, metiéndose con autoridad en la final.

La Octava División también tuvo emociones fuertes. Sarmiento (La Banda) igualó 0-0 frente a Mitre Amarillo y se impuso 4-3 en la tanda de penales para avanzar. Por su parte, Central Córdoba le ganó 2-1 a Sportivo Fernández, asegurando su lugar entre los mejores de la categoría.

En Novena División, Unión Santiago sacó boleto a la final tras un empate 0-0 ante Mitre Negro, al que luego derrotó 4-3 por penales. En la otra semifinal, Central Córdoba se impuso 2-1 sobre Independiente (Fernández) en un partido muy disputado.

Por último, en Décima División, Córdoba avanzó tras igualar 0-0 con Sarmiento (La Banda) y ganar 2-1 en los penales. En la otra llave, Unión Santiago fue contundente y goleó 3-0 a Mitre Negro, convirtiéndose en finalista sin sobresaltos.

Finales:

7ª: Vélez vs. Mitre Amarillo

8ª: Sarmiento vs. Central Córdoba

9ª: Central Córdoba vs. Unión Santiago

10ª: Central Córdoba vs. Unión Santiago