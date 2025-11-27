Se planifica una intervención artística por el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”

La misma se llevará a cabo el viernes 28, a partir de las 19 en la Plaza Belgrano. Y tiene como objetivo visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres,

La Municipalidad de La Banda invita a la comunidad a participar de “Voces que no callan”, una intervención artística urbana que se llevará a cabo el viernes 28, a partir de las 19 en la Plaza Belgrano, en el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

La jornada tiene como objetivo visibilizar, prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres, mediante actividades culturales y de sensibilización abiertas a toda la comunidad.

Durante el evento, el público podrá disfrutar de shows en vivo e intervenciones de danza a cargo de Luciana Sánchez, Maky Rojas y la Academia de Folclore Juan Saavedra, además de recorrer la feria de emprendedores con especial participación de mujeres, recibir lazos violetas y globos, participar en espacios de maquillaje artístico y acceder a stands informativos sobre prevención de violencias y promoción de derechos.

Esta propuesta busca generar un espacio de encuentro, reflexión y expresión, reafirmando el compromiso del municipio con el acompañamiento y la protección de las mujeres de la ciudad.