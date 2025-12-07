El viento del sur trajo alivio a los santiagueños y la temperatura bajó 10 grados: qué dice el SMN para este domingo

El ingreso de aire del sur trajo un respiro a la Madre de Ciudades y obligó a muchos a sacar las camperitas en plena mañana.

Hoy 09:37

El ingreso de aire del sur trajo un respiro en Santiago del Estero y obligó a muchos a sacar las camperitas en plena mañana de este domingo 7 de diciembre. La temperatura actual es de 22 grados, por lo que marca una caída de más de 10 grados teniendo en cuenta los 37ºC de ayer.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima trepará hasta los 30°C, aunque el ambiente se mantendrá pesado y muy húmedo durante toda la jornada.

Para la mañana se esperan chaparrones y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que van del 10% al 40%. Hacia la tarde, el panorama se vuelve más inestable: el SMN anticipa tormentas fuertes, con chances de lluvia que suben al 70%.

Durante la noche, se prevé el momento más complicado del día: las probabilidades de tormentas fuertes llegan al 100%, acompañadas de actividad eléctrica y viento del sur moderado.

El viento, justamente, seguirá soplando desde el SE y S, con velocidades entre 13 y 31 km/h, reforzando la sensación de alivio después de varios días de calor extremo.

Alerta amarillo por tormentas

El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica. El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, con posibles episodios de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén entre 40 y 60 mm de precipitación acumulada, valores que podrían ser superados de manera puntual.

Qué se espera para el inicio de la semana

El lunes comenzará con tormentas durante la madrugada y una mínima de 20°C. Por la mañana podrían continuar las tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que van del 10% al 40%.

Por la tarde el tiempo irá mejorando, con un cielo mayormente nublado y una máxima que alcanzaría los 31°C. Hacia la noche, el cielo quedará ligeramente nublado, sin chances de lluvia.

El viento seguirá soplando durante toda la jornada desde el sector sur, rotando al este, con intensidades entre 13 y 22 km/h.