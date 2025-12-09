Eduardo Llugdar recibió a representantes de Colegios Profesionales vinculados al área de la salud

Durante la reunión se abordó la problemática del fenómeno del "intrusismo", que trasciende a cada disciplina en forma individual y que exige un abordaje integral, sistémico y coordinado.

Hoy 16:06

El Salón de Presidencia del Palacio de Tribunales fue el ámbito en el que el Dr. Eduardo Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, recibió a representantes de Colegios de Profesionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el encuentro participaron los Lics. Sebastián Peralta, Carlos Marchetti y el Dr. Humberto Palomo, presidente, vocal primero y asesor legal, respectivamente del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas; la Lic. Adriana Villalva, presidenta del Colegio de Psicólogos y Lic. Roxana Molina Sánchez, presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos.

También concurrió Víctor Lescano, máxima autoridad del Colegio de Protesistas Dentales; la Lic. Mercedes Terrera, vicepresidenta del Colegio de Graduados en Nutrición; la Lic. Belén Vittar, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y la titular del Colegio de Psicopedagogos de Santiago del Estero, Lic. Valeria Villavicencio.

Durante la reunión se abordó la problemática del "intrusismo", que trasciende a cada disciplina en forma individual y que exige un abordaje integral, sistémico y coordinado de las instituciones con el Estado, así como también, transmitir con objetividad y fundamento la relevancia que dicha situación reviste para la salud pública, los derechos de los pacientes, la legalidad del sistema profesional y la tutela de bienes jurídicos esenciales.

En ese sentido, los representantes de las entidades colegiadas mencionadas consideraron de suma importancia poner en conocimiento del STJ, la situación general que enfrentan los profesionales de la salud, respecto de prácticas que vulneran el marco jurídico del ejercicio profesional, así como las acciones institucionales, administrativas y judiciales que las entidades llevan a cabo y los obstáculos estructurales que encuentran en los diferentes ámbitos estatales.