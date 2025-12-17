Añatuya: un hombre ingresó en grave estado al hospital con signos de ahorcamiento

Fue trasladado de urgencia en un motovehículo. Los médicos lograron reanimarlo, pero su estado de salud continúa siendo crítico.
Un hombre de aproximadamente 50 años fue ingresado durante la noche al Hospital Zonal de Añatuya en estado crítico, luego de ser trasladado de urgencia por familiares a bordo de un motovehículo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Según informaron fuentes médicas, el paciente presentaba lesiones visibles en el cuello compatibles con un cuadro de asfixia por ahorcamiento. Su condición al momento del ingreso era desesperante, por lo que el personal de guardia, junto al equipo de enfermería, trabajó intensamente para reanimarlo y lograr su estabilización inicial.
El hombre permanece internado bajo estricta vigilancia médica y con pronóstico reservado.
En paralelo, efectivos policiales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo se produjeron las lesiones, mientras se recaban testimonios y se avanza con las actuaciones de rigor.