Javier Milei recibe este miércoles a Nahuel Gallo en Casa Rosada, a un mes de su liberación

Será el primer encuentro entre el Presidente y el gendarme argentino, luego de permanecer 448 días secuestrado en Venezuela y tras su regreso al país.

Hoy 07:28

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en Casa Rosada al gendarme argentino Nahuel Gallo, a poco más de un mes de su liberación tras haber permanecido 448 días secuestrado en Venezuela.

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El encuentro está previsto para las 16:30 horas y, según confirmaron fuentes oficiales, podría contar con la presencia de otros funcionarios del Gobierno nacional. Se trata del primer contacto formal entre ambos desde el regreso del efectivo al país.

Gallo fue liberado el pasado domingo 1° de marzo, luego de haber estado detenido durante más de un año, en el marco de gestiones que fueron impulsadas de manera institucional por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Desde Casa Rosada ya anticipaban la posibilidad de una reunión, aunque remarcaban la necesidad de respetar los tiempos del gendarme tras su regreso. “En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, señalaban a principios de marzo.

Tras su liberación, que se concretó luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Nicolás Maduro, Gallo fue recibido en el Aeropuerto de Ezeiza por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno.

Ambos funcionarios también lo acompañaron el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que brindó en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, donde relató detalles de su detención en el penal Rodeo I, en Caracas.

Hacia finales de marzo, el gendarme regresó a Catamarca, su provincia natal, donde fue recibido por el gobernador Raúl Jalil. En ese reencuentro, pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

En paralelo, Gallo también participó de una reunión con legisladores libertarios y aliados, convocada por la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien además lo invitó junto a su mujer a ver la obra que protagoniza su esposo, Guillermo Yanco, en la calle Corrientes.

El encuentro de este miércoles marcará así un gesto institucional del Gobierno nacional hacia el gendarme, tras un caso que generó fuerte repercusión política y diplomática.