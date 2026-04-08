Karol G protagoniza su primera portada en Playboy y marca una nueva etapa en su carrera

La artista será la cara visible de la renovada era de la revista y reflexionó sobre su exposición, su imagen y el impacto de su voz pública.

Hoy 07:30

La superestrella colombiana Karol G se convirtió en la nueva figura de portada de Playboy, en una edición que marca el inicio de una nueva etapa editorial bajo la conducción de Phillip Picardi.

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La publicación destaca a la cantante como símbolo de una nueva era, en la que la sexualidad se presenta como una forma de expresión artística y narrativa. Según Picardi, Karol G representa ese enfoque contemporáneo, donde la estética y el mensaje conviven con naturalidad.

En la entrevista que acompaña la producción, la artista explicó las razones detrás de su decisión de posar, señalando que se trata de una elección personal vinculada a su crecimiento y a su historia. “Crecí inspirada por lo hermosas que se veían las mujeres en la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa mujer”, expresó.

Antes de aceptar la propuesta, la cantante consultó a Sofía Vergara, quien la alentó a avanzar con la portada, aunque le recomendó tener en claro el motivo. Esa reflexión terminó de definir su postura, basada en el deseo propio y en el control de su imagen.

Más allá de lo estético, Karol G también abordó el peso de su exposición pública, especialmente en temas sensibles. La artista reconoció que, si bien le interesa expresarse sobre cuestiones políticas —como las acciones de ICE—, su entorno le recomienda cautela debido a posibles consecuencias, como restricciones migratorias.

En ese contexto, la cantante remarcó que busca generar un impacto más profundo, aprovechando su alcance global y el momento actual de su carrera, que incluye su histórica participación como la primera artista latina en encabezar Coachella.