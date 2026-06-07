Varrone perdió terreno sobre el final y terminó 20° en el GP de Mónaco de Fórmula 2

El piloto argentino quedó condicionado por una penalización de diez segundos y cayó en las vueltas finales. En Fórmula 3, Mattia Colnaghi avanzó ocho lugares y finalizó 19°.

Hoy 10:38

Nicolás Varrone cerró un fin de semana complicado en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 2. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing finalizó en el 20° puesto en la carrera principal, después de una penalización de diez segundos que condicionó por completo su estrategia.

Varrone había largado desde la 15ª posición, beneficiado por una sanción al paraguayo Joshua Duerksen, y logró avanzar algunos lugares en los primeros tramos de la competencia gracias a un ritmo competitivo en las calles del Principado.

Sin embargo, la carrera cambió temprano para el argentino. Los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de diez segundos por acortar el trazado en la curva Saint-Devote durante la largada.

Ante ese escenario, su equipo decidió extender al máximo el primer stint y apostar por una posible neutralización que le permitiera cumplir la sanción y realizar la parada obligatoria con una menor pérdida de tiempo.

La estrategia no dio resultado. Sin autos de seguridad ni incidentes que alteraran el desarrollo de la prueba, Varrone debió ingresar a boxes en las vueltas finales para cambiar neumáticos y cumplir la penalización. Esa detención lo hizo caer hasta el 20° lugar, posición en la que completó las 42 vueltas.

La victoria quedó en manos del búlgaro Nikola Tsolov, quien aprovechó un error del brasileño Rafael Câmara tras las detenciones en boxes. Alexander Dunne y Dino Beganovic completaron el podio.

En el campeonato, Gabriele Minì continúa como líder con 63 puntos, mientras que Varrone marcha 14°, con 14 unidades.

Colnaghi avanzó en Mónaco y terminó 19° en Fórmula 3

Por su parte, Mattia Colnaghi completó una actuación positiva en la carrera principal de Fórmula 3. El piloto ítalo-argentino de MP Motorsport largó desde la 27ª posición y logró avanzar hasta el 19° puesto en uno de los circuitos más difíciles del calendario para adelantar.

Colnaghi completó una carrera sin errores y progresó durante las 27 vueltas disputadas en Montecarlo, sumando experiencia en una categoría muy competitiva.

La victoria fue para Brando Badoer, quien superó al poleman Théophile Nael en la largada y dominó la competencia hasta la bandera a cuadros. Nael terminó segundo y Freddie Slater completó el podio.

La próxima cita para Varrone y Colnaghi será en Barcelona, donde la Fórmula 2 y la Fórmula 3 disputarán una nueva fecha de la temporada entre el 12 y el 14 de junio.