Videos: tras la intensa lluvia, Campo Gallo quedó bajo el agua y es una de las zonas más afectadas

Así lo informaron vecinos al WhatsApp de Diario Panorama. En la localidad ya había llovido el viernes y este domingo se registraron acumulados que superaron los 100 milímetros, en el marco de las alertas meteorológicas vigentes.

Hoy 14:52

Campo Gallo fue una de las localidades más golpeadas por las tormentas que se registraron este domingo en Santiago del Estero. Tras las intensas lluvias, vecinos reportaron calles totalmente cubiertas de agua y complicaciones para circular, situación que quedó reflejada en fotos enviadas al WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (385-5795000).

Según manifestaron los lectores, ya se habían registrado precipitaciones durante el viernes. De acuerdo con la información recabada, este domingo en Campo Gallo llovió desde las 7 de la mañana, con un acumulado superior a 100 milímetros. Además, se registró abundante actividad eléctrica y vientos fuertes, lo que convirtió a la jornada en un domingo prácticamente pasado por agua.

Este escenario se da en línea con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que había anticipado fuertes tormentas para toda la provincia. Tal como informó Diario Panorama, gran parte de Santiago del Estero permanece bajo alerta naranja, mientras que otros departamentos continúan bajo alerta amarilla por lluvias intensas y fenómenos asociados.