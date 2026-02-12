El municipio acompañará la apertura de la temporada boxística 2026 en el Estadio Coliseo

Las entradas se encuentran en venta a través de las redes sociales del Estadio Coliseo o de manera presencial en sus instalaciones en calle Alberdi esquina Matienzo.

11/02/2026

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, se vivirá una jornada explosiva en el Estadio Coliseo de La Banda donde Cesar Astorga y Alex Meza, rumbo a la pelea por el título argentino, se enfrentarán el viernes 13 a partir de las 22.

Con este enfrentamiento arranca la temporada de boxeo 2026 en el Estadio Coliseo con una pelea clave entre César “El Zurdo” Astorga quien continúa su camino rumbo a la pelea por el título argentino, con un récord impecable y actuaciones sólidas, cada combate lo acerca un paso más a su gran objetivo. Desde Chaco llega Alex “El Terrible” Meza, decidido a frenar ese ascenso y quedarse con una victoria importante fuera de casa.

La velada boxística se completará con las presentaciones de: Orellana vs Ruiz; Cajal vs Galeano; Argibay vs Maldonado; Gerez vs Cortes; Soria vs Chávez; Ibáñez vs González; Paz vs Díaz; Herrera vs Zárate y Pacheco vs Serrano.

Las entradas se encuentran en venta a través de las redes sociales del Estadio Coliseo o de manera presencial en sus instalaciones en calle Alberdi esquina Matienzo.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa impulsando la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas con el objetivo de promover un estilo de vida más saludable en la comunidad.