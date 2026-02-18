Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Roma para acompañar a Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo

“Ya con nuestra bebita”. La frase, breve pero cargada de significado, dejó en claro que la actriz venezolana ya se instaló en la capital italiana para vivir de cerca la llegada de su primera nieta.

Hoy 19:50

La cuenta regresiva ya empezó y la emoción se siente en cada publicación. Oriana Sabatini transita las últimas semanas de su embarazo en Roma y, en un momento tan especial, no está sola: Catherine Fulop y Ova Sabatini viajaron junto a Tiziana a Italia para acompañarla en la recta final antes del nacimiento de su primera hija junto a Paulo Dybala.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propia Cathy fue la encargada de compartir la feliz noticia en sus redes sociales. Con una imagen familiar en la que se ve a su marido y a sus hijas, escribió con ternura: “Ya con nuestra bebita”. La frase, breve pero cargada de significado, dejó en claro que la actriz venezolana ya se instaló en la capital italiana para vivir de cerca la llegada de su primera nieta.

Oriana y Dybala atraviesan uno de los momentos más importantes de su historia de amor. Tras su casamiento el 20 de julio de 2024, la pareja anunció que esperaba su primera hija, una noticia que revolucionó tanto a sus seguidores como al entorno más íntimo. Ahora, con fecha estimada para el 11 de marzo, la ansiedad crece día a día.

El posteo de Catherine

La coincidencia no pasó inadvertida: ese día también es el cumpleaños de Catherine Fulop. Un detalle que emocionó especialmente a la actriz, quien en distintas entrevistas había confesado su ilusión por convertirse en abuela. “Es una bendición enorme”, expresó en más de una oportunidad, dejando en claro que vive esta etapa con intensidad.

Te recomendamos: Oriana Sabatini deslumbró con un look “black bride” a semanas de ser mamá y revolucionó las redes

Instalada en la ciudad capital de Italia, Oriana eligió transitar los últimos días de embarazo en la ciudad donde reside junto al futbolista de la Roma. Allí construyeron su hogar y proyectan la crianza de su hija. Por eso, la llegada de Cathy y Ova no solo implica apoyo emocional, sino también contención familiar en un momento bisagra.

En las imágenes compartidas se percibe un clima de calma y felicidad. Oriana luce su pancita ya avanzada, mientras su padre y hermana menor la rodean con gestos de orgullo y ternura. Es el primer nieto de la familia Sabatini-Fulop, lo que multiplica la expectativa. Ova, siempre más reservado públicamente, también viajó para estar presente en este acontecimiento.

Durante su última visita a la Argentina, en noviembre de 2025, Oriana celebró un baby shower temático inspirado en el universo de Harry Potter, saga de la que es fanática. En aquella oportunidad, compartió imágenes del festejo rodeada de amigos y familiares, en una despedida simbólica antes de regresar a Europa para el tramo final del embarazo. Si bien desde el anuncio se supo que esperan una niña, la pareja decidió mantener en reserva el nombre elegido. Oriana solo adelantó que sería poco común, alimentando la curiosidad de sus seguidores.

Mientras tanto, Paulo Dybala continúa con sus compromisos deportivos, pero se mantiene cerca y atento a cada detalle. En una entrevista reciente, el futbolista recordó uno de los cambios personales que asumió por amor a Oriana antes del casamiento: dejó de comerse las uñas, un hábito que arrastraba desde hacía años. “Lo hice por mi mujer”, confesó con naturalidad, al relatar cómo una advertencia lo llevó a modificar esa costumbre antes de pasar por el altar.

La anécdota, lejos de ser menor, habla de la dinámica de la pareja: gestos concretos, decisiones compartidas y una construcción que se consolidó con el tiempo. Tras más de dos años y medio desde aquella romántica propuesta, hoy el foco está puesto en la llegada de su hija. La recta final del embarazo suele ser una etapa de sensibilidad especial. Y en el caso de Oriana Sabatini, ese momento se potencia por el acompañamiento de sus padres y la ilusión compartida con Paulo Dybala.