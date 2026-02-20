Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 22º
X
Espectaculos

Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: "Qué criminales estas fotos"

La hija de Ricardo Fort sorprendió a sus seguidores al mostrar un look transgresor.

Hoy 06:56
Marta Fort

Marta Fort volvió a captar la atención en Instagram al compartir imágenes de una producción fotográfica de alto impacto. La hija de Ricardo Fort posó con el torso al desnudo, cubierto parcialmente con cintas adhesivas negras, en un estilismo audaz y contemporáneo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las fotos resaltan sus tatuajes, especialmente el número “1964”, junto a diseños curvos que recorren su abdomen y espalda. Con cabello rubio largo y ondas suaves, mirada firme y expresión seria, el retrato combina glamour y provocación. “Qué criminales estas fotos”, escribió la influencer, reforzando el tono transgresor de la sesión.

Marta Fort Marta Fort

En el último mes, Marta también mostró un nuevo tatuaje de gran escala que cubre casi toda su espalda, realizado por el estudio Golden Ink Palermo. El diseño, de líneas negras finas y simétricas, generó una ola de comentarios entre el asombro y la admiración. “Me hice una cosita”, ironizó al presentarlo.

Con cada aparición, la modelo consolida su perfil original y desafiante, marcando diferencia en el universo de las celebridades argentinas y reforzando su identidad dentro de la moda y el mundo digital.

TEMAS Marta Fort

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Diputados aprobó en general la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado
  2. 2. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
  3. 3. Denuncian que delincuentes envenenan perros para robar en el barrio Parque del Río I
  4. 4. El Río Dulce, más peligroso que nunca: alertan que la baja del caudal puede ser una “trampa” para bañistas
  5. 5. La Municipalidad de la Capital anunció el aumento de sueldo del 42,4% y el pago del bono de inicio de ciclo escolar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT