Marta Fort, al desnudo y a pura sensualidad: "Qué criminales estas fotos"

La hija de Ricardo Fort sorprendió a sus seguidores al mostrar un look transgresor.

Hoy 06:56

Marta Fort volvió a captar la atención en Instagram al compartir imágenes de una producción fotográfica de alto impacto. La hija de Ricardo Fort posó con el torso al desnudo, cubierto parcialmente con cintas adhesivas negras, en un estilismo audaz y contemporáneo.

Las fotos resaltan sus tatuajes, especialmente el número “1964”, junto a diseños curvos que recorren su abdomen y espalda. Con cabello rubio largo y ondas suaves, mirada firme y expresión seria, el retrato combina glamour y provocación. “Qué criminales estas fotos”, escribió la influencer, reforzando el tono transgresor de la sesión.

Marta Fort

En el último mes, Marta también mostró un nuevo tatuaje de gran escala que cubre casi toda su espalda, realizado por el estudio Golden Ink Palermo. El diseño, de líneas negras finas y simétricas, generó una ola de comentarios entre el asombro y la admiración. “Me hice una cosita”, ironizó al presentarlo.

Con cada aparición, la modelo consolida su perfil original y desafiante, marcando diferencia en el universo de las celebridades argentinas y reforzando su identidad dentro de la moda y el mundo digital.