Cayó “Pila” en Las Termas: intentó escapar de la Policía y terminó detenido

El acusado registraba un pedido de captura nacional por una causa de violencia de género.

Hoy 12:44

Un hombre conocido como “Pila” fue detenido este domingo por personal policial en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, luego de intentar escapar al advertir la presencia de efectivos durante un recorrido preventivo.

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Según fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 9:50 en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y Chacabuco, cuando uniformados de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) observaron a un hombre en actitud sospechosa. El sujeto al notar la presencia de los efectivos, se mostró nervioso e intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros.

Tras ser identificado, los policías establecieron que se trataba de Rodolfo Braian Alderete, de 32 años y domiciliado en el barrio Herrera El Alto. Al consultar sus datos en el sistema SIFCOP, confirmaron que registraba un pedido de detención vigente de alcance nacional.

La medida judicial había sido emitida en el marco de una causa por “lesiones calificadas por el vínculo y amenazas en contexto de violencia de género”, expediente que es tramitado por el Juzgado de Control de Género de Río Hondo.

Luego de la aprehensión, el acusado fue trasladado al CIS Termas para ser examinado por personal médico y posteriormente alojado en la Sección Alcaidía, donde quedó a disposición del juez Silvio Salice y de la Fiscalía a cargo de Gustavo Montenegro.