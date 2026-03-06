Central Córdoba se quedó con el clásico santiagueño ante Mitre en Senior

El Ferroviario derrotó 1 a 0 al Auri en un amistoso preparatorio rumbo al Torneo Anual de la Liga.

En la noche del jueves se disputó una nueva edición del clásico santiagueño en la categoría Senior +50, donde Central Córdoba y Mitre se enfrentaron en un amistoso preparatorio de cara al próximo Torneo Anual de la Liga Senior. El encuentro, jugado con intensidad y mucha experiencia en cancha, terminó con triunfo Ferroviario por 1 a 0.

El único gol del partido llegó tras una gran jugada individual de José “El Negro” Juárez, quien definió con precisión al primer palo del arco defendido por el experimentado Tombolato. Esa conquista fue suficiente para que el equipo del barrio Oeste se quedara con el triunfo en un duelo siempre especial.

El conjunto de Central Córdoba contó con la presencia de varios nombres destacados como Albino Díaz, Richard Agüero, Alex Amado Zainnedinn y Diego Díaz, además de la conducción técnica de Raúl “Chueco” Caro, quienes aportaron jerarquía, experiencia y buen manejo del balón en diferentes pasajes del encuentro.

Por el lado de Mitre también hubo futbolistas reconocidos dentro del ámbito senior, entre ellos “El Cula” Pérez, Pato Mansilla, Pancho Leiva, “El Negro” Chávez y Changui Fernández, quienes le dieron carácter y oficio al equipo aurinegro.

En el segundo tiempo, Mitre mostró su mejor versión. Con el ingreso de “Pancho” Leiva y Hugo Figueroa, el equipo adelantó sus líneas y comenzó a manejar la pelota en campo rival. Sin embargo, pese a generar mayor circulación ofensiva y presionar cerca del área, no logró romper la sólida defensa ferroviaria ni vulnerar el arco rival.

El encuentro fue dirigido por el árbitro federal Enzo Lautaro Barraza, quien tuvo una correcta actuación acompañado por los asistentes Matías Lazo y Lautaro Cáceres, todos pertenecientes a la Liga Termense de Fútbol.

De esta manera, Central Córdoba se quedó con un clásico amistoso que sirve como antesala del Torneo Anual de la Liga Senior +50, dejando buenas sensaciones y demostrando que, más allá del paso de los años, la pasión y la competitividad siguen intactas en el fútbol santiagueño.