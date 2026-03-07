La Fórmula 1 evalúa suspender los GP de Bahrein y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente

La máxima categoría del automovilismo mundial se mantiene en alerta por el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

El conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán mantiene en alerta al mundo y podría tener consecuencias directas en el calendario de la Formula 1.

En las últimas horas, trascendió que la categoría analiza suspender definitivamente el Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Arabia Saudita, dos de las primeras citas del campeonato 2026.

Según informó Sky Sports en su señal especializada SkySports F1, la Federación Internacional del Automóvil evalúa cancelar ambas competencias sin buscar circuitos alternativos para reemplazarlas.

De concretarse esta decisión, la temporada 2026 pasaría a tener 22 Grandes Premios, en lugar de los 24 originalmente programados.

Las fechas que están en duda

Antes de que escalara el conflicto bélico, el calendario marcaba que el Gran Premio de Bahréin debía disputarse entre el 10 y el 12 de abril en el circuito de Bahrain International Circuit.

Una semana más tarde, entre el 17 y el 19 de abril, estaba previsto el Gran Premio de Arabia Saudita en el veloz trazado urbano del Jeddah Corniche Circuit.

Inicialmente, desde la organización de la Fórmula 1 se analizaban alternativas para reemplazar esas carreras, pero la posibilidad se volvió cada vez más compleja debido al poco tiempo de planificación y a un calendario ya muy ajustado para los equipos y los pilotos.

Por ese motivo, dentro de la categoría empieza a tomar fuerza la idea de cancelar ambas fechas y retomar la actividad directamente en el Gran Premio de Miami, programado para el fin de semana del 3 de mayo.

El calendario de la Fórmula 1 2026

El campeonato 2026 comenzó en el Gran Premio de Australia, y tiene como uno de sus protagonistas al argentino Franco Colapinto.

El calendario completo previsto para la temporada es el siguiente:

GP de Australia: 6-8 de marzo

GP de China: 13-15 de marzo

GP de Japón: 27-29 de marzo

GP de Baréin: 10-12 de abril ( en duda )

) GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril ( en duda )

) GP de Miami: 1-3 de mayo

GP de Canadá: 22-24 de mayo

GP de Mónaco: 5-7 de junio

GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio

GP de Austria: 26-28 de junio

GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio

GP de Bélgica: 17-19 de julio

GP de Hungría: 24-26 de julio

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto

GP de Italia: 4-6 de septiembre

GP de España: 11-13 de septiembre

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre

GP de Singapur: 9-11 de octubre

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre

GP de México: 30 de octubre - 1 de noviembre

GP de Brasil: 6-8 de noviembre

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre

GP de Catar: 27-29 de noviembre

GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre

Mientras el campeonato sigue su curso, la Fórmula 1 y la FIA monitorean de cerca la situación internacional, ya que la seguridad logística y de los equipos es uno de los factores centrales para definir el futuro inmediato del calendario.