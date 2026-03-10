Santiago del Estero pasado por agua… y por memes en las redes

Las intensas precipitaciones que se registran en la provincia generaron todo tipo de reacciones. Usuarios apelaron al humor para sobrellevar los días grises y las redes se llenaron de imágenes y bromas.

Hoy 12:10

Las lluvias que se registran desde hace varios días en Santiago del Estero no solo trajeron complicaciones y jornadas grises. También generaron una verdadera “lluvia de memes” en las redes sociales.

Mientras el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa más tormentas e inestabilidad en la provincia, cientos de usuarios comenzaron a compartir imágenes y bromas sobre el tiempo que no da tregua.

En X, Facebook e Instagram, los santiagueños apelaron al humor para reflejar situaciones cotidianas provocadas por las precipitaciones: calles anegadas, transporte, ropa que no se seca y planes que debieron suspenderse por el mal tiempo.

Entre los memes que más circularon apareció el clásico “Uber bote”, una broma que ironiza con la cantidad de agua acumulada en algunas calles y que imagina a los conductores ofreciendo viajes en embarcaciones en lugar de autos.

De esta manera, en medio de jornadas marcadas por la inestabilidad, el humor volvió a ser protagonista en las redes, donde los memes se multiplican casi al mismo ritmo que las precipitaciones.