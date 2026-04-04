Mallorca sorprendió al Real Madrid sobre la hora y salió del descenso

El equipo de Martín Demichelis venció 2-1 al Real Madrid con un gol agónico y tomó aire en la lucha por la permanencia en LaLiga.

04/04/2026

Mallorca dio el golpe de la jornada: le ganó 2-1 al Real Madrid en Son Moix y salió momentáneamente de la zona de descenso. El equipo dirigido por Martín Demichelis logró un triunfo clave en la recta final del campeonato, ante un rival que pelea por el título.

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Con Leo Román como figura, el Mallorca resistió durante gran parte del encuentro. El arquero sostuvo el cero en momentos clave y permitió que su equipo llegara con vida al cierre del primer tiempo, cuando Manuel Morlanes, tras asistencia de Pablo Maffeo, puso el 1-0.

El Merengue, que contó con Kylian Mbappé como titular, no logró imponer condiciones pese a generar situaciones. La falta de eficacia y algunos errores lo dejaron en desventaja en un partido clave para acercarse al líder, el FC Barcelona.

En el tramo final, el ingreso de Franco Mastantuono le dio impulso al Real Madrid, que llegó al empate a los 88 minutos con un gol de Éder Militão. Sin embargo, cuando parecía que todo terminaba igualado, apareció Vedat Muriqi en tiempo agregado para marcar el 2-1 definitivo y desatar la locura local.

Con este resultado, el Mallorca toma aire en la tabla y sigue firme en su objetivo de mantener la categoría, mientras que el Real Madrid dejó pasar una gran chance en la pelea por LaLiga.

Antes del inicio, hubo un momento especial: Demichelis se acercó a saludar al banco rival y protagonizó un cálido abrazo con Mastantuono, a quien hizo debutar en River Plate durante su etapa como entrenador.