Dos balaceras en el oeste de Rosario dejaron un adolescente y una mujer heridos

Los ataques ocurrieron con pocas horas de diferencia en zonas marcadas por la violencia. Las víctimas están fuera de peligro y se investiga un posible vínculo con disputas narco.

04/04/2026

Dos personas resultaron heridas en dos tiroteos cometidos en las zonas calientes del oeste de Rosario durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Las víctimas fueron un adolescente de 17 años y una mujer de 63, quienes fueron hospitalizados, aunque ambos permanecen fuera de peligro.

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El primer episodio se registró minutos después de las 23:00 horas del jueves, cuando Brandon V. ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) trasladado en moto por su padrastro. El joven presentaba un disparo en el tórax izquierdo que le provocó una fractura de omóplato y permanecía este sábado internado en observación, con pronóstico estable.

Según reconstruyeron las autoridades, el ataque ocurrió a la vuelta de su domicilio ubicado en Amenábar al 4000, en el barrio San Francisquito, específicamente en la zona de Lavalle y Gaboto. No obstante, el personal policial que acudió al lugar no halló elementos para preservar.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, el sector oeste de barrio San Francisquito fue recientemente objeto de atención judicial, luego de que se formalizara la imputación de Maximiliano Daniel Acosta por presuntamente dirigir una banda de narcomenudeo desde el Complejo Federal VI de Luján de Cuyo, en Mendoza.

Los fiscales a cargo de la investigación, Ignacio Hueso y Alejandro Ferlazzo, detallaron que el grupo delictivo opera en una zona de confluencia de tres pasillos, accesibles por Amenábar al 3900 y por Alsina y Lavalle al 2900. Además, indicaron que las operaciones de venta se extienden a sectores aledaños, incluyendo áreas próximas al Mercado de Concentración de 27 de Febrero y Castellanos.

Otro de los elementos destacados por los investigadores apuntaría a que la banda criminal contaría con información privilegiada proporcionada por integrantes de la fuerza policial, quienes habrían alertado sobre medidas de investigación en curso. Hasta el momento, un total de 18 personas quedaron en prisión preventiva por disposición de la jueza María de los Ángeles Granato.

El segundo hecho se registró pasadas las 5 de la madrugada del viernes, cuando una balacera sacudió la zona de Felipe Moré al 3800, cerca de Vía Honda. Según relataron los vecinos, se escucharon más de diez disparos que despertaron a todo el barrio.

En este ataque, Rosa, de 63 años, fue alcanzada por un proyectil en la pantorrilla izquierda y trasladada por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) al Sanatorio Plaza. En la escena, los peritos secuestraron más de una decena de vainas servidas, sin que hasta el momento haya datos concretos sobre los atacantes.

De esta manera, ambos episodios se suman a una serie de hechos violentos en sectores marcados por la presencia de bandas y la disputa por el territorio para la venta de drogas. Por este motivo, se barajaría la hipótesis de que las balaceras se hubieran desencadenado a modo de represalias por el avance de las causas judiciales.