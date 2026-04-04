Independiente se quedó con un duelo caliente ante Racing y festejó en el clásico de Avellaneda

El Rojo se impuso por 1-0 con un gol de Ávalos en un partido cargado de tensión y celebró ante el rival de toda la vida como local luego de cinco años.

04/04/2026

Independiente se impuso por 1 a 0 frente a Racing en el estadio Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 13 del Torneo Apertura, en un clásico de Avellaneda muy disputado.

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El único gol del partido lo marcó Gabriel Ávalos a los 80 minutos, resultado que le permitió al Rojo alcanzar los 17 puntos y treparse al octavo puesto de la Zona A, en zona de clasificación a los playoffs. Por su parte, la Academia se mantiene quinta en la Zona B con 18 unidades.

Racing tuvo las más claras, pero falló

El equipo visitante contó con la chance más clara del primer tiempo a través de un penal de Adrián “Maravilla” Martínez, quien intentó definir picando la pelota, pero su remate se fue por encima del travesaño. Ya en el complemento, el delantero también desperdició otra oportunidad clara debajo del arco.

El Rojo reaccionó y encontró el gol

En la segunda mitad, Independiente mejoró su rendimiento y generó peligro con un remate de Iván Marcone que fue rechazado por Facundo Cambeses y una volea de Ignacio Malcorra que salvó la defensa sobre la línea.

La diferencia llegó en el tramo final, cuando Santiago Montiel envió un buscapié al área y Ávalos apareció para empujar el balón y decretar el 1-0 definitivo.

Lo que viene para ambos

En la próxima fecha, Independiente visitará a Boca Juniors el sábado desde las 19:30 en la La Bombonera.

Racing, en tanto, será local ante River Plate el domingo 12 de abril a las 20 en el Estadio Presidente Perón, aunque antes deberá viajar a Bolivia para enfrentar a Independiente Petrolero este martes por el Grupo E de la Copa Sudamericana.