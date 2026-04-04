Siniestro vial en la ruta 92: un motociclista derrapó y fue hospitalizado

El siniestro ocurrió​ durante la tarde de este sábado, cuando una caravana de motociclistas emprendía el regreso tras el 2° Encuentro de Motoqueros en Añatuya.

04/04/2026

Un violento accidente ocurrió en la tarde del sábado sobre la Ruta Provincial 92, cuando un motociclista oriundo de la provincia de Santa Fe sufrió un siniestro mientras regresaba a su ciudad tras participar del 2° Encuentro de Motoqueros en Añatuya.

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El hecho, que sorprendió a todos los integrantes de la caravana, se produjo cuando una falla mecánica en la moto hizo que el conductor perdiera el control y derrapara varios metros sobre la cinta asfáltica.

Según los testimonios de los compañeros de viaje del motociclista, el accidente no involucró a otros vehículos. El hombre, que viajaba en formación con el resto de los motociclistas, sufrió una caída inesperada cuando la rueda de su moto se bloqueó de forma repentina, lo que provocó la pérdida de estabilidad. Ante la mirada preocupada de sus compañeros, el motociclista quedó tendido sobre la banquina con signos evidentes de dolor.

Inmediatamente, se dio aviso a los servicios de emergencia, que rápidamente llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al herido. Afortunadamente, la intervención de una ambulancia municipal permitió que el hombre fuera trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde los médicos confirmaron que había sufrido una luxación en el hombro y diversas escoriaciones a causa del impacto y el arrastre por el asfalto.

A pesar de la gravedad del incidente, el motociclista se encontraba estable al momento de ser ingresado al centro de salud, aunque quedó en observación para descartar cualquier lesión interna. Las autoridades locales comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la falla mecánica que originó el accidente.

Por otro lado, el resto de la delegación santafesina permaneció en la zona, custodiando el vehículo siniestrado y aguardando los resultados de la investigación. Los organizadores del encuentro de motoqueros expresaron su solidaridad con el herido y confirmaron que continuarán brindando apoyo a la familia del accidentado en las próximas horas.