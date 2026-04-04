Marco Trungelliti: el increíble camino del santiagueño que a los 36 años jugará su primera final ATP y será Top 100

Ejemplo de lucha, resiliencia y superación, Trunge vive la mejor semana de su carrera en Marrakech, donde buscará coronar con otro título.

04/04/2026

La historia de Marco Trungelliti en el ATP 250 de Marrakech no es solo una gran actuación deportiva. Es también el premio a una carrera marcada por la perseverancia, la honestidad y la resiliencia.

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A los 36 años, el santiagueño disputará su primera final ATP, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en alcanzar por primera vez una definición de este nivel y también en el más veterano en meterse por primera vez en el Top 100 del ranking en los últimos 50 años.

La historia que explica quién es Trungelliti

Para entender la magnitud de este logro, hay que repasar algunos de los momentos que marcaron su carrera. Uno de los más recordados ocurrió en 2018, durante Roland Garros.

Tras quedar eliminado en la clasificación, Trungelliti ya estaba regresando a su casa cuando recibió una noticia inesperada: había siete bajas en el cuadro principal y podía ingresar como lucky loser. Pero debía regresar a París para firmar su participación.

No dudó. Dio media vuelta y manejó más de mil kilómetros para llegar a tiempo. Firmó, jugó y protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al derrotar al croata Marin Čilić, que en ese momento era Top 10 del mundo.

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El costo de decir la verdad

Su carrera también estuvo marcada por momentos difíciles fuera de la cancha. Trungelliti fue uno de los pocos jugadores que se animó a denunciar una red de arreglo de partidos en el tenis profesional.

Su decisión tuvo consecuencias: según relató el propio jugador, quedó prácticamente solo dentro del circuito, con escaso apoyo de sus colegas. Entre las pocas voces que lo respaldaron estuvieron Novak Djokovic y John McEnroe.

Lejos de bajar los brazos, continuó su carrera disputando torneos Challenger, muchas veces lejos de los grandes escenarios y sin el reconocimiento mediático.

La recompensa a la perseverancia

Todo ese camino tuvo su recompensa disputando la Copa Davis con la Selección Argentina a esta semana soñada en Marrakech.

Con su clasificación a la final, Trungelliti se aseguró escalar al menos hasta el puesto 75 del mundo y además obtener el acceso directo a Roland Garros, el mismo torneo al que años atrás llegó tras manejar toda la noche para no perder su oportunidad.

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Su historia demuestra que no todos los caminos al éxito son iguales. Mientras algunos llegan con todo a favor, el santiagueño lo hizo a pesar de las dificultades.

Y quizás por eso, más allá del resultado de la final, esta semana ya quedó marcada como una de las historias más inspiradoras del tenis argentino: la de un jugador que nunca dejó de creer y que hoy recoge el fruto de toda una vida de esfuerzo.