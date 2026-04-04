Fernández vivió una conmovedora representación de la Pasión de Cristo con más de cien actores en escena

La puesta en escena, definida por los asistentes como "maravillosa y emocionante", contó con la participación activa de más de cien actores provenientes de las distintas Comunidades Eclesiales de Base (CEBs).

04/04/2026

En una noche de profunda espiritualidad y masiva concurrencia, el Predio de los Vidaleros se transformó en el escenario de una de las manifestaciones de fe más importantes de la región. La representación de "La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo" no solo destacó por su despliegue técnico, sino por el fuerte sentido de comunidad que envolvió a la ciudad de Fernández.

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La puesta en escena, definida por los asistentes como "maravillosa y emocionante", contó con la participación activa de más de cien actores provenientes de las distintas Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). Este trabajo colectivo permitió un relato viviente de gran impacto visual y emocional que conmovió a las familias presentes.

Durante el evento, el sacerdote local, Padre Vicente Avellaneda, tuvo una participación destacada y brindó palabras de agradecimiento para todos los involucrados. El religioso hizo especial hincapié en el impulso y la coordinación de Luciano Paz y Valeria Carrizo, quienes fueron piezas fundamentales en la organización de la obra.

Asimismo, Avellaneda extendió su gratitud a cada una de las comunidades que se sumaron para hacer posible este despliegue, resaltando que la unión de los fieles fue lo que enriqueció verdaderamente la representación.

La jornada contó con la presencia de la intendente de la ciudad, Yanina Iturre, quien acompañó el desarrollo de la obra junto a los vecinos, reafirmando el apoyo a los eventos que fortalecen la identidad cultural y religiosa de la localidad.

La organización estuvo bajo la responsabilidad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, con el respaldo de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, logrando un evento que, por su magnitud y emotividad, ya se perfila como un hito en el calendario litúrgico de la "Capital del Agro".