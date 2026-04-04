Repudiable acción: robó una bicicleta y se la regaló a su hija

La víctima del robo reconoció el rodado cuando lo buscaba en su propio barrio. Estaba en la casa de la expareja del delincuente. Buscan a “El Chueco” y su cómplice.
El insólito y repudiable hecho ocurrió en el barrio Toro Yacu de Termas de Río Hondo. Tras el robo a una vivienda, una de las bicicletas apareció horas después en otra casa: había sido entregada como “regalo” a una menor. La otra aún no fue recuperada.
Un caso que mezcla indignación y asombro sacude a vecinos del barrio Toro Yacu, luego de que dos delincuentes robaran bicicletas y otros bienes de una vivienda, y horas más tarde uno de ellos utilizara parte del botín para regalárselo a su propia hija.
El hecho se registró durante la mañana de este sábado 4 de abril, cuando una joven identificada como C.R., de 27 años, denunció que delincuentes violentaron la puerta de un depósito en su domicilio de calle Salta y sustrajeron dos bicicletas —una rodado 16 roja y otra rodado 14 rosa con baúl— además de prendas de vestir.
Al revisar las cámaras de seguridad, la damnificada logró observar a dos sujetos concretando el ilícito, aunque sin poder identificarlos plenamente en ese momento.
Sin embargo, el giro inesperado llegó poco después. Al recorrer la zona, la mujer detectó una bicicleta de similares características en un domicilio del mismo barrio, lo que activó la intervención policial.
Efectivos de la Comisaría Comunitaria 50 se dirigieron a una vivienda sobre avenida Néstor Kirchner, donde una joven de 23 años relató que su expareja, identificado como Jesús Serrano, alias “El Chueco”, se presentó cerca de las 8:00 y le dejó como “regalo” para la hija menor que tienen en común una bicicleta rodado 14 de color rosa con baúl.
Al ser informada de que el rodado coincidía con uno denunciado como robado, la mujer procedió a entregarlo voluntariamente, permitiendo su secuestro en presencia de testigos.
Por disposición del fiscal Gustavo Montenegro, se realizaron las actuaciones de rigor, incluyendo intervención de Criminalística y toma de testimonios, mientras avanza la investigación.
En tanto, los sospechosos —“El Chueco” y su cómplice— permanecen prófugos, y una de las bicicletas robadas aún no fue recuperada. La policía continúa con las tareas para dar con los autores del hecho.