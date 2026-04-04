Desbaratan una banda que robaba motocicletas y extorsionaba a sus dueños para recuperarlas

La organización operaba en Las Termas de Río Hondo: exigían fuertes sumas a las víctimas y algunos rodados eran entregados desmantelados. Hay varios detenidos y una mujer prófuga.

04/04/2026

Un preocupante mecanismo delictivo fue desarticulado en las últimas horas en Las Termas de Río Hondo, donde una banda dedicada al robo de motocicletas y posterior extorsión a sus propietarios quedó al descubierto tras una investigación judicial.

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El procedimiento fue impulsado por la Justicia termeña y llevado adelante por el Departamento Robos y Hurtos de la Departamental N°6, que logró identificar y desarticular a la organización. Según las averiguaciones, los implicados sustraían motos aprovechando descuidos de sus dueños y, posteriormente, se comunicaban con las víctimas para exigirles dinero a cambio de devolverles los rodados.

Las sumas solicitadas oscilaban entre 500 mil y 1 millón de pesos, y de acuerdo con fuentes policiales, muchos damnificados accedían a pagar ante la presión para recuperar sus vehículos. Sin embargo, en varios casos, las motocicletas eran restituidas con faltantes o directamente desmanteladas.

Entre los episodios investigados, se conoció que un hombre abonó 480 mil pesos para recuperar su motocicleta Bajaj Rouser 200cc, mientras que en otro hecho los delincuentes exigieron 800 mil pesos, monto que fue entregado a una mujer que se movilizaba en un rodado de alta cilindrada. Además, durante los operativos, los efectivos lograron recuperar una Yamaha XTZ 125cc, aunque ya había sido desarmada.

Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos Claudio González, Claudio Joaquín González, Gastón Exequiel González, Leonel Lazarte (alias “Draco”) y Alan Lescano, quien ya se encontraba privado de la libertad por otra causa. En tanto, una mujer identificada como Stephania Juárez permanece prófuga y es intensamente buscada por las autoridades.

La causa continúa en plena investigación y no se descarta la existencia de más víctimas vinculadas a esta modalidad delictiva, que generó fuerte preocupación entre los vecinos de la ciudad turística.