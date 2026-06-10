Yuchán celebró el Día Mundial del Medio Ambiente con su primera Ecoferia y una jornada de concientización

La Escuela Secundaria de Yuchán llevó adelante la Ecoferia “Sembrando Conciencia sobre Nuestro Planeta”, una propuesta educativa que promovió el cuidado del ambiente mediante exposiciones, reflexiones y la plantación de árboles junto a toda la comunidad.

Hoy 19:00

La Escuela Secundaria de Yuchán, ubicada en la localidad homónima del departamento Juan Felipe Ibarra, realizó el pasado 5 de junio la primera Ecoferia "Sembrando Conciencia sobre Nuestro Planeta", una actividad desarrollada en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y el compromiso comunitario con el cuidado de la naturaleza.

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La iniciativa buscó promover una nueva cultura en el manejo de materiales descartables, impulsando prácticas responsables que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida tanto dentro como fuera de la institución educativa.

La jornada contó con la participación del equipo del Programa Forestal Ambiental “Plantando Futuro”, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, encabezado por su coordinador, el profesor Silvio Villalba, quien acompañó las distintas actividades organizadas por la comunidad educativa.

A través de trabajos elaborados por estudiantes de 1.º a 5.º año, con el acompañamiento de sus docentes, se abordaron temáticas vinculadas al cuidado, la conservación y la regeneración de la flora y fauna autóctonas. Los proyectos permitieron reflexionar sobre la importancia de asumir un rol activo en la protección del ambiente y comprender que cada acción cotidiana puede contribuir a construir un futuro más sustentable.

Como cierre de la Ecoferia, se llevó a cabo una plantación de árboles en el predio de la institución. La actividad fue encabezada por el profesor Silvio Villalba; la rectora, profesora Regina Ramírez; docentes; el comisionado municipal de Yuchán, Yonathan Reinaga; y los alumnos de la escuela, quienes asumieron el compromiso de cuidar los ejemplares plantados y continuar promoviendo acciones de concientización ambiental.

La propuesta también contó con el acompañamiento de las familias de los estudiantes, que participaron de esta primera edición de la Ecoferia, una experiencia innovadora para la comunidad de Yuchán que puso en valor el trabajo conjunto entre la escuela, las instituciones y los vecinos.

Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra bajo el lema “Por el Clima Ya”, una consigna que invita a reforzar las acciones destinadas a proteger el planeta y generar conciencia sobre los desafíos ambientales actuales.