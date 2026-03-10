Impactante caída de un eucalipto en el Parque Aguirre: terminó entre dos autos

El árbol de gran tamaño cayó sobre la vereda del predio del Club Bancarios. Uno de los vehículos habría sufrido daños materiales.

Hoy 14:51

Un eucalipto de gran tamaño cayó durante las últimas horas en la zona del Parque Aguirre, a raíz del fuerte temporal que afecta a Santiago del Estero con intensas lluvias.

El árbol se desplomó sobre la vereda ubicada frente al predio del Club Bancarios, donde terminó cayendo entre dos autos que se encontraban estacionados en el sector.

De acuerdo con imágenes que circularon tras el incidente, uno de los vehículos habría sufrido daños materiales producto del impacto de las ramas y del peso del árbol.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque la caída del ejemplar provocó preocupación entre vecinos y transeúntes que circulan habitualmente por ese sector del tradicional.